agi

(Di martedì 16 luglio 2019) Sarà il Consiglio di disciplina territoriale dell'deidell'Emilia Romagna ad occuparsi della vicenda Mihajolovic-, ovvero la diffusione di notizie inerenti la malattia - leucemia - contro cui combatte l'allenatore serbo del Bologna diffuse prima che lo stesso tecnico ne desse pubblica notizia. E Mihajlovic aveva aspramente criticato l'accaduto, parlando di notizie date pur di vendere qualche copia in più di giornale. A precisare che sarà il Consiglio di disciplina territoriale dell'deidell'Emilia Romagna are l'accaduto è Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell'dei, spiegando che questo avviene perché il direttore del Corriere dello Sport è iscritto in quella regione e che la verifica deontologica compete esclusivamente ai Consigli di disciplina territoriali, che sono organismi ...

8settembre74 : RT @Agenzia_Italia: Caso ?#Mihajolovic: l'Ordine dei giornalisti valuta la correttezza di Ivan Zazzaroni - blogLinkes : Caso ?Mihajolovic: l'Ordine dei giornalisti valuta la correttezza di Ivan Zazzaroni - Agenzia_Italia : Caso ?#Mihajolovic: l'Ordine dei giornalisti valuta la correttezza di Ivan Zazzaroni -