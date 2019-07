Casamonica | confiscato patrimonio di 4 milioni | c' è anche una maxi-villa alla Borghesiana

ilmessaggero

(Di martedì 16 luglio 2019) ROMA - Case, tra cui la, terreni e un autoveicolo per un valore complessivo di oltre 4di euro. Sequestrato definitivamente ildi Guido. Militari...

virginiaraggi : La @GDF ha confiscato i beni di Guido Casamonica, arrestato nel 2010 per aver picchiato un artigiano che voleva ess… - Simo07827689 : RT @virginiaraggi: La @GDF ha confiscato i beni di Guido Casamonica, arrestato nel 2010 per aver picchiato un artigiano che voleva essere p… - EmyRoyaleagle : RT @virginiaraggi: La @GDF ha confiscato i beni di Guido Casamonica, arrestato nel 2010 per aver picchiato un artigiano che voleva essere p… -