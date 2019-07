Canone Rai | niente esenzione agli anziani con meno di 8mila euro che hanno la badante

Di Maio : "Presenteremo la proposta per ridurre drasticamente il Canone Rai" : “Come Movimento 5 Stelle presenteremo una proposta per ridurre drasticamente il canone Rai”. L’annuncio arriva dal vicepremier Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Poste Italiane a Bologna.“Nei prossimi giorni ci saranno novità perché come gruppo parlamentare abbiamo trovato una soluzione che ci consenta di ridurre il canone Rai senza danneggiare la qualità del ...

**Rai : Di Maio - puntiamo a ridurre Canone** : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Come gruppo parlamentare abbiamo trovato una soluzione che ci permetta di ridurre canone Rai senza danneggiare la qualità del servizio pubblico, che deve migliorare”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Bologna, dove è giunto per l’inaugurazione del nuovo Hub Logistico di Sda Express Courier, società del Gruppo Poste Italiane. L'articolo **Rai: ...

Canone Rai 2019 : modulo disdetta Agenzia delle Entrate - quando scade : Canone Rai 2019: modulo disdetta Agenzia delle Entrate, quando scade Si può disdire l’abbonamento al Canone Rai 2019 tramite apposito modulo di disdetta, ovvero la dichiarazione sostitutiva. Non è più previsto disdire l’abbonamento tramite il suggellamento dell’apparecchio televisivo. Per la disdetta, i titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale e che non detengono più apparecchi tv in alcuna ...

Abolizione Canone Rai : Di Maio “via la politica da tv di stato o tagliamo” : Abolizione Canone Rai: Di Maio “via la politica da tv di stato o tagliamo” Abolizione Canone Rai: Di Maio “via la politica da tv di stato o tagliamo” La Rai è un argomento sempre abbastanza controverso per la politica. La più grande azienda culturale del Paese è stata sempre attraversata dalle correnti politiche che via via si sono alternate in Parlamento. Il Governo del cambiamento con a capo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

Luigi Di Maio vuole abolire il Canone Rai : I grillini cercano nuovi argomenti per fare breccia tra gli italiani e ci provano con viale Mazzini. “Serve subito approvare

Rai - Luigi Di Maio : “Fuori i partiti dalla Tv pubblica oppure tagliamo il Canone agli italiani” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle è tornato su un tema caro al suo partito: "Serve subito approvare una legge per spezzare il legame tra la politica e la Rai - ha annunciato Luigi Di Maio - La tv pubblica è dei cittadini, che pagano il canone, non dei politici. O approviamo subito la nostra legge oppure tagliamo il canone"

Rai - ok risoluzione M5s contro doppio incarico Foa : Pd a favore - Lega no. Di Maio : “Via la politica da azienda o tagliamo Canone” : Maggioranza divisa – dopo il mancato accordo dei giorni scorsi – in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5s contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. “Serve subito approvare una legge per spezzare il Legame tra la politica e la Rai”, ha detto Luigi Di Maio in ...

Matteo Salvini come Adolf Hitler - la porcheria in Rai : nazi-agguato con i soldi del Canone : Soffrono di Sindrome 33 e dovrebbero dire 33, come da un dottore, per guarire da questa loro ossessione. È una malattia cronica che li porta a far continui paragoni tra ieri e oggi, a cercare analogie tra nazismo e Lega, tra Hitler e Salvini, evocando il mostro e alimentando l' idea che il passato p