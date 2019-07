Campionati del mondo di scherma | oggi le qualificazioni

Ginnastica artistica - quando si tornerà in pedana? Il calendario delle prossime gare tra EYOF - Campionati Italiani e Mondiali : Sono state due settimane estremamente intense per la Ginnastica artistica con gli European Games e le Universiadi, si è tornati in gara dopo una lunga pausa e tra Minsk e Napoli abbiamo assistito a belle competizioni con delle interessanti prestazioni. Sono arrivate gioie per l’Italia con il trionfo di Marco Lodadio agli anelli nella capitale bielorussia e di Carlotta Ferlito al corpo libero nel capoluogo campano senza dimenticarsi ...

Campionati del Mondo di beach volley - tutte eliminate le coppie azzurre in gara : Non sono rimaste coppie azzurre in gara ai Campionati del Mondo di beach volley, Lupo e Nicolai si fermano ai quarti di finale Si è conclusa oggi la rassegna iridata di Amburgo per le coppie azzurre e con quattro formazioni ai nastri di partenza, il bilancio può considerarsi positivo. L’Italia, infatti ha chiuso quest’edizione portandosi a casa tre quinti posti, sanciti dall’eliminazione ai quarti di finale arrivata questa mattina per i ...

Tiro a Volo - ieri la cerimonia d’apertura dei Campionati del Mondo : riflettori accesi su Lonato : La città gardesana, che fino al 10 luglio sarà teatro del Campionato del Mondo di Tiro a Volo, è pronta per vivere 9 giorni di grandi sfide Con la cerimonia d’inaugurazione di ieri, lunedì 1 luglio, si sono ufficialmente accesi i riflettori su Lonato. La città gardesana, che fino al 10 luglio sarà teatro del Campionato del Mondo di Tiro a Volo, è pronta per vivere 9 giorni di grandi sfide. Numeroso il pubblico che, per l’occasione, ha ...

Campionati Italiani Ciclismo 2019 – Viviani difende il titolo : percorso - altimetria e favoriti della prova su strada : L’edizione numero 119 dei Campionati Italiani di Ciclismo andrà in scena domani sulle strade emiliane: ecco percorso, altimetria e favoriti La 119ª edizione dei Campionati Italiani di Ciclismo è iniziata con la vittoria nella prova a cronometro di Filippo Ganna e, nella giornata di domani, continuerà con la tanto attesa prova su strada. Massimo Paolone/LaPresse percorso lungo e impegnativo quello previsto per quest’anno, un ...

Campionati italiani di ciclismo – Sette ciclisti della Bahrain Merida in gara : ci sono anche Vincenzo Nibali e Colbrelli : Tutto pronto per i Campionati italiani di ciclismo 2019: il roster della Bahrain Merida, Vincenzo Nibali leader Domenica a Compiano si terrà il campionato italiano di ciclismo su strada. 227 km con un finale in un circuito da 12.5 km da ripetere 10 volte, Probabilmente la salita dello Strela sarà decisiva per la vittoria finale. Sette ciclisti della Bahrain Merida parteciperanno alla competizione, inclusi Vincenzo Nibali e Sonni ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Luca Lucaroni si porta al comando dello short con un nuovo record. Secondo posto per Amadesi : Spettacolo puro. Bastano queste due semplici parole per riassumere la dodicesima giornata dei Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, dal 2 giugno in fase di svolgimento presso il Palazzetto dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). Nello short program individuale maschile della massima categoria infatti, la maggior parte degli atleti coinvolti hanno eseguito le proprie performance riducendo gli errori al minimo, migliorando i ...

Sitting Volley - prosegue la marcia di avvicinamento ai Campionati Europei : ufficializzato il calendario delle azzurre : E’ stato ufficializzato nella giornata di oggi il calendario della fase a gironi degli azzurri, che esordiranno contro l’Ucraina il 15 luglio prosegue la marcia di avvicinamento ai prossimi Campionati Europei di Sitting Volley, in programma a Budapest (Ungheria) dal 15 al 20 luglio 2019 e che daranno l’occasione di staccare il pass per le Paralimpiadi di “Tokyo 2020”. E’ stato ufficializzato il calendario della fase a gironi e ...

Canottaggio - Campionati italiani Varese 2019 : tutti i podi delle categorie senior e pesi leggeri : Si sono disputati a Varese i Campionati italiani di Canottaggio: di seguito tutti i podi delle categorie senior e pesi leggeri. senior Nell’otto femminile vincono Elisa Mondelli, Marta Barelli, Claudia Cabula, Ludovica Braglia, Sofia Ambrosini, Arianna Passini, Nadine Amma Elizabeth Agyemang-Heard e Claudia Bernasconi (Camillo Corti timoniere), che battono Valentina Gallo, Veronica Bumbaca, Eleonora Carpino, Arianna Mazzoni, Morena Perino, ...

Agnelli : «Il protezionismo dei Campionati top è deludente» : Andrea Agnelli Eca – «Abbiamo una visione europea collettiva. Ognuno di noi viene da un paese diverso, con una Lega diversa, con diverse questioni e opportunità. Ma cerchiamo di trovare risposte che tengano conto del calcio europeo nel suo complesso, non dei singoli mercati». Queste le parole di Andrea Agnelli, presidente dell’Eca, nel suo intervento […] L'articolo Agnelli: «Il protezionismo dei campionati top è deludente» è ...

Serie A - lo studio di Football Finance Deloitte : ricavi in aumento - +8% in Italia ma non basta per raggiungere gli altri Campionati : La stagione sta per andare in archivio, adesso attesa per la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. E’ possibile però stilare un bilancio dal punto di vista economico. I ricavi dei club europei sono cresciuti dell’11% nell’ultimo anno, fino a raggiungere i 28 miliardi di Euro. In aumento la Serie A, +8% ma non basta per colmare il gap con gli altri campionati. E’ lo studio portato ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Nazionali Obbligatori 2019 : Elena Donadelli e Alessio Gangi confermano la leadership italiana : Il mitico PalaPilastro, celebre impianto sportivo situato nella zona est della città di Bologna, ha ospitato la scorsa settimana i Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle riguardanti la specialità degli Obbligatori, evento che ha coinvolto più di 120 atleti provenienti da tutta la penisola. Nella massima categoria i pattinatori si sono sfidati eseguendo tre esercizi di grande difficoltà, ovvero il Doppio tre indietro esterno ...

Canottaggio - si avvicinano i Campionati Europei di Lucerna : ufficializzate le delegazioni azzurre : Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato per la trasferta svizzera 46 atleti tra uomini e donne (35 Senior, 11 Pesi Leggeri) che andranno a formare i 15 equipaggi iscritti alla gara Ufficializzata dalla Direzione tecnica la delegazione azzurra che dal 31 maggio al 2 giugno prenderà parte al Campionato Europeo Assoluto di Canottaggio programmato a Lucerna (Svizzera) sulle acque del leggendario Rotsee. Il Direttore Tecnico ...

E' l'uomo più forte del mondo! Luca Ripamonti vince i Campionati di Strongman : Il 55enne Luca Ripamonti vince i campionati di "Strongman", la competizione che prevede prove di forza estreme come alzare bus e aerei. Non era mai successo che a vincerlo fosse un italiano, il primo si chiama Luca Ripamonti, è un impegato ex bodybuilder, viene da Santa Maria Maggiore, paesino di mille abitanti della Val Vigezzo. L'impiegato si allena almeno tre ore al giorno e solleva pesi da quando ha 15 anni. Ai giornali del suo paese ha ...

Niki Lauda è morto : la leggenda della Formula Uno aveva 70 anni. Con la Ferrari vinse due Campionati del mondo : Niki Lauda è morto: il campione della Formula Uno aveva 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti specializzati: "Con grande tristezza,...