Calciomercato Napoli News De Laurentiis tuona contro il Real Madrid | ultime notizie

Napoli - De Laurentiis show sul Calciomercato : “James Rodriguez è bravo ma magari investo su un altro calciatore…” : “James è un bravissimo calciatore ma perché al Bayern, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, lo possono dare in prestito e a noi chiedono 42 milioni di euro? Io avrei bisogno di un altro calciatore che mi possa assicura 30 gol assieme a Milik”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dal ritiro azzurro di Dimaro che parla del calciomercato del club azzurro. “Se ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco vuole Verdi : pronto l’assalto al calciatore del Napoli : La Sampdoria lancia l’offensiva per l’attaccante del Napoli Simone Verdi. E’ lui il primo obiettivo per l’attacco di Eusebio Di Francesco. Il club blucerchiato avrebbe preparato 20 milioni, una cifra importante per il 27enne che è in cima alla lista dei dirigenti doriani per rinforzare la linea offensiva. Si continua a monitorare anche l’argentino Emiliano Rigoni: la Sampdoria attende la risposta dello Zenit ...

Calciomercato Napoli – James Rodriguez preferisce l’Atletico Madrid : l’alternativa di lusso è Nicolas Pèpè : l’Atletico Madrid si inserisce fra James Rodriguez e il Napoli: il colombiano vorrebbe restare in Spagna. l’alternativa di lusso è l’esterno del Lille Nicolas Pepè Il Napoli sogna il grande colpo di mercato. De Laurentiis vorrebbe regalare ad Ancelotti il tanto desiderato top player che gli permetta di accorciare il gap con la Juventus, un giocatore che ‘Carletto’ ha già allenato in passato: James Rodriguez. La trattativa per arrivare al ...

Calciomercato Napoli News/ Insigne : 'Spero di restare qui a vita' - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, per James Rodriguez DeLa non fa aste. E spunta l'idea Pépé come alternativa, ultime notizie 16 luglio 2019,

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

Calciomercato Napoli - si attende la fumata bianca per Elmas : restano gli ultimi dettagli da limare : Il giocatore del Fenerbahce è vicino all’approdo in azzurro, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva Il Napoli si prepara ad abbracciare Elmas, obiettivo seguito ormai da alcune settimane dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La trattativa si prepara a vivere oggi la giornata decisiva, infatti è attesa per oggi la fumata bianca che regalerà ad Ancelotti un nuovo rinforzo. restano gli ultimi dettagli da limare e ...

Calciomercato Napoli - l’entourage di Icardi : “Ultimo contatto 3 settimane fa - ora siamo fermi” : Calciomercato Napoli, Icardi è un’ipotesi reale: o almeno lo era, la situazione Calciomercato Napoli Icardi| Napoli-Icardi, qualcosa di vero c’è. Gli azzurri stanno seriamente pensando a Mauro Icardi, o quantomeno ci hanno pensato. A confermarlo è parte dell’entourage del centravanti argentino che ha parlato della questione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli esprimendosi in maniera chiara e concisa: “Col Napoli ...

Calciomercato Napoli - l’agente di Pepé ammette : “Contatti con club italiani” : Pepé è nella lista degli obiettivi del Napoli. E l’agente dell’ivoriano ammette: “Abbiamo contatti in Italia, Nicolas è aperto a tutto”.“powered by Goal”L’estate del Napoli non è soltanto James Rodriguez. La dirigenza partenopea vorrebbe infatti provare un altro colpo che possa garantire profondità all’attacco. Il nome potrebbe essere quello di Nicolas Pepé.L’esterno ivoriano del Lille, appena ...

Calciomercato Napoli News/ James Rodriguez si complica e Hysaj... - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 15 luglio 2019: si complica la pista James Rodriguez del Real Madrid. E salta Hysaj all'Atletico Madrid., Ultime notizie,

Calciomercato Napoli - si lavora sulle cessioni : Rog - Hysaj - Verdi e Inglese (RUMORS) : Se è vero che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è molto attivo sul fronte delle entrate in questi primi giorni di Calciomercato estivo, è anche vero che c'è la necessità di piazzare diversi esuberi per fare spazio in rosa ai nuovi arrivati. La lista degli esuberi, però, è ancora molto lunga e non è semplice trovare degli acquirenti in grado di soddisfare le esigenze e le pretese del presidente azzurro. Infatti, giocatori come Marko Rog, Elseid ...

Calciomercato Napoli - si allontana James Rodriguez : “ha scelto l’Atletico Madrid” - le ultime dalla Spagna : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal ...

Calciomercato Napoli : Rodrigo e Lozano piacciono molto - Rodriguez arriverebbe volentieri : Sono già trascorsi dieci giorni dall'apertura ufficiale della sessione estiva di Calciomercato e già i primi grandi colpi non si sono fatti attendere. Anche in casa Napoli, infatti, è stato ufficializzato l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma, giocatore che andrà a comporre una difesa rocciosa e impenetrabile assieme a Koulibaly. Il ds Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui e ...

Calciomercato Napoli - vicinissimo un altro colpo : ad un passo il centrocampista Elmas [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – altro affare in via di definizione per il Napoli. I partenopei, come riporta Sky Sport, sono ad un passo dal chiudere l’operazione Eljif Elmas con il Fenerbache. Il centrocampista classe ’99 sarà a breve un giocatore del Napoli per 15 milioni. Elmas è un centrocampista bravo in entrambe le fasi: ottima tecnica, tiro da fuori e tanta corsa. Ancelotti è rimasto stregato dal talento macedone e ora ...

Calciomercato Napoli - Everton nuova ipotesi : costa 40M - concorrenza dell’Atlético : Everton è stato uno dei protagonisti della Copa America con il Brasile: ora lo cerca il Napoli, ma anche l’Atlético. costa 40 milioni di euro.“powered by Goal”Da protagonista con il Brasile in Copa America a pezzo pregiato del mercato. L’estate 2019 può essere la svolta della carriera per Everton, che è finito sul taccuino di diversi grandi club europei.Secondo quanto riporta ‘Globo Esporte’, sul giocatore ...