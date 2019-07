Calciomercato | le notizie del giorno | nome nuovo per il Napoli | prende forma la Roma

Calciomercato Napoli News/ De Laurentiis tuona contro il Real Madrid - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: le notizie, le trattative, le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai partenopei, ultime notizie 16 luglio,

Calciomercato Roma News/ Accordo trovato con Veretout - si chiude? - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: le notizie, le trattative, le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai giallorossi, ultime notizie 16 luglio,

Calciomercato Inter news/ Ante Rebic alternativa in attacco - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, ultime notizie aggiornate a oggi, 16 luglio. Da Dzeko a Lukaku, Rebic e Icardi, l'attacco al centro dell'attenzione nerazzurra.

Calciomercato Juventus News/ Idea Eriksen a parametro zero - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, per De Ligt mancano solo le firme e visite mediche. Perin verso il Benfica, c'è una contropartita?, ultime notizie 16 luglio,

Calciomercato Napoli News/ Insigne : 'Spero di restare qui a vita' - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, per James Rodriguez DeLa non fa aste. E spunta l'idea Pépé come alternativa, ultime notizie 16 luglio 2019,

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Parma con Inglese - De Ligt domani a Torino : IL nuovo 11 DEL Parma – Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la difesa, Hernani per il centrocampo e Karamoh per l’attacco. Ma il vero colpaccio è in realtà un ritorno, quello di Roberto Inglese. Raggiunto infatti l’accordo con l’attaccante del Napoli sulla base di 2 milioni (prestito oneroso) e obbligo di riscatto fissato a 18. Karamoh e Inglese, dunque, i nuovi arrivi, che vanno ad ...

Calciomercato Inter News/ Dalla Turchia : domani missione per Jailson - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, la compagine nerazzurra non perde di vista Edin Dzeko e Romelo Lukaku: ecco le ultime novità sulle operazioni

Calciomercato Juventus News/ De Ligt venerdì in Asia coi bianconeri - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus, oggi 15 luglio 2019: De Ligt partirà coi bianconeri in tournée venerdì, intanto Zaniolo vuole la Juve., Ultime notizie,

Calciomercato Inter News/ Lo United ha già sostituito Lukaku! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 15 luglio 2019: il Manchester United ha trovato il sostituto di Romelu Lukaku. Roberto Gagliardini rimane

Calciomercato Napoli News/ James Rodriguez si complica e Hysaj... - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 15 luglio 2019: si complica la pista James Rodriguez del Real Madrid. E salta Hysaj all'Atletico Madrid., Ultime notizie,

Calciomercato - le notizie di oggi – De Ligt è della Juve - James si allontana - nome suggestivo per il Bologna : DE Ligt-Juve, CI SIAMO – Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Nuovi acquisti per Atalanta e Verona - ritorno di fiamma per la Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di trattative in Italia e all’estero. Tante le indiscrezioni, i rumors e le ufficialità in questo 12 luglio. Le notizie più importanti di oggi. NOMI PER Atalanta, Verona E Roma – Ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative. “Benvenuto Manolas”. Così il Napoli, su Twitter, ufficializza l’arrivo del difensore Kostas Manolas. La Roma rende noto ...

Calciomercato Inter News/ Icardi escluso dal ritiro - il comunicato! - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, le ultime notizie oggi 13 luglio 2019: Lukaku sempre più complicato, le ultime non sono positive. Dzeko l'alternativa...

Calciomercato - le notizie del giorno – I nomi per Parma e Verona - novità su Pogba - le trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di trattative in Italia e all’estero. Tante le indiscrezioni, i rumors e le ufficialità in questo 12 luglio. Le notizie più importanti di oggi. SI MUOVONO Parma, Verona E ATALANTA – Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, trattative caldissime pronte ad essere concluse entro le prossime ore. Si muove la Roma alla ricerca di rinforzi da regalare all’allenatore ...