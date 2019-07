Calciomercato Juventus | Dybala al Milan? Ecco la risposta di Longhi

Calciomercato Juventus : si raffredda la pista City per Cancelo - Trippier verso la Spagna : Il Calciomercato della Juventus continua a girare intorno anche al ruolo del terzino destro. Joao Cancelo sarebbe in uscita perché poco adatto al gioco di Sarri, il nuovo tecnico vorrebbe infatti un laterale più difensivo. Il problema è che la richiesta di 60 milioni dei bianconeri sembra bloccare ogni trattativa nonostante il ragazzo avrebbe già un sorta di accordo con il Manchester City. Nel frattempo la più valida alternativa al portoghese, ...

Calciomercato Juventus - è fatta : dopo De Ligt Paratici piazza il colpo a sorpresa : Calciomercato Juventus- Come riportato dall'odierna edizione di "Sportmediaset", la Juventus avrebbe messo le mani su Joao Perreira, terzino destro del Benfica classe 2001, il quale vestirà bianconero nell'affare Perin. Un accordo ormai raggiunto e fumata bianca attesa nelle prossime ore. Perin vestirà la maglia del Benfica con affare vicino ai 12-15 milioni di euro. Joao

Calciomercato Juventus - 7 cessioni per finanziare Chiesa-Icardi : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara ad un'estate calda ed infuocata dal punto di vista del mercato. Fatta per De Ligt, il centrale olandese arriverà oggi a Torino e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto e l'ufficialità. Giovedì sarà presentato alla stampa. Non solo De Ligt, Paratici sarebbe

Calciomercato Juventus : Dani Alves non sarebbe un'idea praticabile : Le voci sul Calciomercato della Juventus oggi si concentrano anche su Dani Alves. Il brasiliano che aveva lasciato i bianconeri dicendo che a Torino non si divertiva non più di due estati fa, si sarebbe proposto per il grande ritorno sotto la Mole. Ieri nel capoluogo piemontese ci sarebbe stato il suo entourage che potrebbe aver parlato con lo staff della Vecchia Signora per provare a capire se ci sono spiragli per un possibile ritorno. Dopo ...

Calciomercato Juventus - il Bayern chiude a Mandzukic : c'è il no di Rummenigge : Karl-Heinz Rummenigge chiude la porta del Bayern Monaco a Mario Mandzukic, accostato ai bavaresi come possibile vice Lewandowski. Niente ritorno al Bayern Monaco per Mario Mandzukic, inserito dalla Juventus nella lista delle possibili cessioni. L'attaccante croato era stato accostato più volte ai bavaresi negli ultimi giorni, ma Karl-Heinz Rummenigge ha bloccato in partenza ogni possibile trattativa.Secondo quanto

Calciomercato Juventus News/ Idea Eriksen a parametro zero - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, per De Ligt mancano solo le firme e visite mediche. Perin verso il Benfica, c'è una contropartita?, ultime notizie 16 luglio,

Calciomercato Juventus - la prima offerta per Icardi è di 40 milioni (RUMORS) : Si attende a breve l'arrivo a Torino del difensore centrale De Ligt, che potrebbe essere presentato nella giornata di mercoledì 17 luglio. Il suo eventuale acquisto potrebbe rappresentare il principale colpo della Serie A di questo Calciomercato estivo, anche se non sono da escludere ulteriori investimenti da parte della Juventus. Sarà però necessario iniziare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire una rosa che con De Ligt ...

Calciomercato Juventus : De Ligt potrebbe essere presentato giovedì - caos Icardi : Il Calciomercato della Juventus viaggia spedito. I bianconeri, oggi, potrebbero accogliere Mathijs de Ligt che andrebbe a rinforzare la difesa di Sarri. A confermare la notizia è la prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Sta invece diventando un vero e proprio giallo la situazione di Mauro Icardi. Il Napoli alza il pressing, anche perché rischia di non riuscire ad arrivare a James Rodriguez, Paratici aspetta il momento giusto per ...

Calciomercato Juventus - Chiesa incontra Commisso : vuole la cessione : Federico Chiesa incontrerà il patron della Fiorentina Rocco Commisso per chiedere un trasferimento: la Juventus lo aspetta, pronti 60 milioni. Sono ore calde per il mercato della Juventus, che sta per mettere le mani su De Ligt ma lavora anche su altri importanti fronti. Da Firenze potrebbero arrivare novità per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, che nelle prossime ore incontrerà il presidente Rocco Commisso.Secondo

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

Calciomercato Juventus - arriva l’ok per De Ligt : domani l’arrivo a Torino - mercoledì le visite : Non c’erano ormai più dubbi sull’arrivo di De Ligt alla Juventus, ma mancavano gli ultimi dettagli (tra cui le famose ‘garanzie bancarie’ di cui parlava Overmars) per formalizzare l’accordo e procedere in maniera definitiva. Problemi risolti, il giovane difensore olandese si può definire un calciatore della Juventus. Come anticipato da Sky Sport, domani in tarda serata il calciatore sarà a Torino e mercoledì ...

Calciomercato Juventus – De Ligt in bianconero : domani le visite mediche a Torino - i dettagli della trattativa : E’ fatta: De Ligt domani a Torino per le visite mediche, l’olandese sarà un calciatore della Juventus Importanti novità per quanto riguarda la Juventus: il club nerazzurro ha trovato l’accordo con l’Ajax per De Ligt. Il calciatore olandese sarà un calciatore della Juve ed il suo arrivo è previsto a Torino già domani per le visite mediche e la successiva firma del contratto. L’accordo tra i due club prevede 75 ...

Calciomercato Juventus. Intrigo portieri : Donnarumma accende il mercato : Calciomercato Juventus: chi sarà il titolare della porta bianconera resta ancora un rebus, cui si aggiunge un retroscena riportato da Calciomercato.it. Mattia Perin è sempre più vicino al Benfica: il presidente della società portoghese è sbarcato a Torino per trattare con la Juventus la cessione del portiere della nazionale azzurra, che nella scorsa stagione ha

Calciomercato Juventus - Paratici piazza la prima cessione importante : Calciomercato Juventus – Non solo acquisti in casa Juventus, con Ramsey presentato quest'oggi e De Ligt in arrivo. I bianconeri stanno lavorando anche sul fronte cessioni, con Mattia Perin vicinissimo a lasciare Madama dopo appena un anno: nel suo futuro il campionato portoghese e il Benfica. Il portiere della Juventus è infatti ad un passo dal firmare con il