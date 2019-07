Calciomercato Inter | Longo in uscita | vicino al Deportivo La Coruña

lanotiziasportiva

(Di martedì 16 luglio 2019) Samueleè tra i giocatori indall’: ad attenderlo c’è ilLache ha vinto la concorrenza del Tenerife.“powered by Goal”Per ora farà parte del parco attaccanti di Antonio Conte, poi ci sarà l’addio: in Asia l’potrà contare anche su Samuele, schierato dal primo minuto in coppia con Sebastiano Esposito nella primastagionale contro il Lugano.L’assenza di Icardi e le difficoltà per arrivare a Dzeko e Lukaku hanno indotto il tecnico nerazzurro a convocare comunque il classe 1992 per l’national Champions Cup, nonostante sia chiaro come non rientri nel progetto a lungo termine.Alla fine della tournée le strade die del club si separeranno nuovamente: come riferito da ‘Sky Sport’, sulle tracce del giocatore c’è ilLache sembra aver battuto la concorrenza ...

