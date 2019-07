Calabria | servizi demografici sono tutti nel caos

Calabria e Molise - aumento addizionali Irpef e Irap per aiutare a pagare servizi sanitari : Una cattiva notizia arriva per i cittadini di Calabria e Molise dell'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze. Non avendo raggiunto gli obbiettivi programmatici di rientro dei debiti sanitari, per le due Regioni viene imposto un aumento dell'Irap e delle addizionali regionali dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Irpef. Sono incrementi di imposizione fiscale che naturalmente graveranno sui cittadini, più precisamente su ...