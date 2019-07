Brescia | uomo tenta di uccidere moglie e figlia a martellate | arrestato 59enne

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Si è sfiorata una terribile tragedia familiare questa notte a Coccaglio, nelno, dove undi 59 anni hato dilae la, rispettivamente di 51 e 21 anni. Fortunatamente le due donne sono salve, e come riporta la stampa locale e nazionale le due sono state medicate presso l'ospedale e non corrono alcun pericolo di vita. Per loro solo qualche ferita, comunque non grave. La paura per loro comunque è stata davvero tanta. Adesso si dovranno cercare di capire i motivi che hanno portato l'ad avere questa reazione così sconsiderata. I carabinieri lo hanno tratto in arresto con l'accusa dito omicidio. L'allarme lanciato dal figlio Secondo quanto riporta Il giornale di, sulle sue pagine online, pare che a lanciare l'allarme sia stato il figlio della coppia, che abita al piano superiore dello stabile in questione. Il figlio ha ...

