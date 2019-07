Brescia : tenta di uccidere moglie e figlia - arrestato dai carabinieri : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri di Chiari (Brescia) per aver tentato di uccidere moglie e figlia, la notte scorsa. L’aggressione, con un martello, è avvenuta a Coccaglio. Dal comando di Chiari confermano l’arresto, spiegando che militari e inquirenti sono ancora impegnati con accertamenti e riscontri per capire le motivazioni del gesto dell’uomo. I carabinieri ...

Brescia - senegalese irregolare tenta di stuprare due studentesse : Salvatore Di Stefano Lo straniero ha dapprima palpeggiato una delle due giovani, poi ha anche cercato di strappare loro la maglietta. La polizia lo ha rintracciato poco dopo e per lui sono scattate le manette ai polsi Una notte che ben difficilmente dimenticheranno le due studentesse universitarie di Brescia che la notte fra venerdì e sabato scorso sono rimaste vittima di un tentativo di stupro da parte di un 26enne senegalese, ...