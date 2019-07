Boxe – Manny Pacquiao vs Amir Khan | ufficializzato il match per il prossimo 8 novembre in

Boxe – Manny Pacquiao in grande forma per il match contro Keith Thurman : gli allenamenti del pugile filippino [GALLERY] : Manny Pacquiao si sta allenando duramente a Los Angeles per la sua sfida contro Keith Thurman: il pugile filippino è in grade forma Il prossimo 20 luglio, presso la MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Manny Pacquiao tornerà sul ring. Il pugile filippino, con all’attivo 61 vittorie e 2 sconfitte in carriera, affronterà il campione welterweight Keith Thurman. Lo statunitense, con 29 vittorie e 0 sconfitte all’attivo, aveva dichiarato in ...