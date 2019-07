Borsellino | fratello giudice | ‘Stato venga in ginocchio a portare agenda rossa’

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “In via d’Amelio si viene come semplici cittadini, le istituzioni se vengono inl’rossa allora possono anche venire. Non ce ne facciamo niente di queste desecretazioni, ogni tanto ci danno qualcosa, ogni tanto mi danno un pezzo di mio”. A dirlo è SalvatoredelPaolo ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, a margine della presentazione delle iniziative per il 27esimo anniversario della strage. Ildelha declinato l’invito del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra a partecipare, a Roma, alla desecretazione delle audizioni di Paoloin commissione. In una lettera inviata al presidente dell’Antimafia, Salvatore ha chiesto che “no tolti i sigilli a tutti i vergognosi segreti di Stato ancora ...

