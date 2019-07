Borsellino | fratello giudice | ' Stato venga in ginocchio a portare agenda rossa' 2

Borsellino : fratello giudice - 'desecretazione? Via sigilli a tutti vergognosi segreti' : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - "In quella strage mio fratello è stato ridotto ad un tronco carbonizzato senza più le gambe e le braccia, i pezzi di quei ragazzi sono stati raccolti uno ad uno e messi in delle scatole per poi essere identificati, separati e racchiusi in delle bare troppo grandi per q

Borsellino : fratello giudice - ‘desecretazione? Via sigilli a tutti vergognosi segreti’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “In quella strage mio fratello è stato ridotto ad un tronco carbonizzato senza più le gambe e le braccia, i pezzi di quei ragazzi sono stati raccolti uno ad uno e messi in delle scatole per poi essere identificati, separati e racchiusi in delle bare troppo grandi per quello che restava di loro. Ora, a 27 anni di distanza, non posso accettare che i pezzi di mio fratello, le parole che ha lasciato, ...

Borsellino : fratello giudice - ‘Stato venga in ginocchio a portare agenda rossa’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “In via d’Amelio si viene come semplici cittadini, le istituzioni se vengono in ginocchio a portare l’agenda rossa allora possono anche venire. Non ce ne facciamo niente di queste desecretazioni, ogni tanto ci danno qualcosa, ogni tanto mi danno un pezzo di mio fratello”. A dirlo è Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, a margine ...