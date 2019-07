Borsellino : fratello del giudice - ‘Pm Petralia umanamente meschino’ (4) : (AdnKronos) – E poi l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che “è stato il garante del silenzio sulla trattativa, colui che ha fatto distruggere quelle intercettazioni che avrebbe dovuto pretendere che tutti ascoltassero per fugare ogni dubbio sul fatto che potesse aver promesso impunità a un imputato”. Non cambia di molto, secondo Salvatore Borsellino, neanche la desecretazione delle audizioni del ...

Borsellino : fratello giudice - 'Stato venga in ginocchio a portare agenda rossa' (2) : (AdnKronos) - "Decine se non centinaia di persone, nei meandri e nelle segrete di questo Stato, ne sono certo, conoscono dove viene occultata questa agenda, dove vengono occultate le ultime indagini, le ultime parole, gli ultimi pensieri di Paolo Borsellino - prosegue - Soltanto quando un rappresent

Borsellino : fratello giudice - ‘desecretazione? Via sigilli a tutti vergognosi segreti’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “In quella strage mio fratello è stato ridotto ad un tronco carbonizzato senza più le gambe e le braccia, i pezzi di quei ragazzi sono stati raccolti uno ad uno e messi in delle scatole per poi essere identificati, separati e racchiusi in delle bare troppo grandi per quello che restava di loro. Ora, a 27 anni di distanza, non posso accettare che i pezzi di mio fratello, le parole che ha lasciato, ...

Borsellino : fratello giudice - ‘Stato venga in ginocchio a portare agenda rossa’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “In via d’Amelio si viene come semplici cittadini, le istituzioni se vengono in ginocchio a portare l’agenda rossa allora possono anche venire. Non ce ne facciamo niente di queste desecretazioni, ogni tanto ci danno qualcosa, ogni tanto mi danno un pezzo di mio fratello”. A dirlo è Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, a margine ...