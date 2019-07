Borsellino | a Palermo quattro giorni per ricordare il giudice ucciso dalla mafia 2

Palermo - arrivata la nave della legalità in ricordo di Falcone e Borsellino : Era il 23 maggio del 1992 quando un potente ordigno esplose sull'autostrada A29, nei pressi di Capaci, in Sicilia, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, sua moglie, Francesca Laura Morvillo, e altri tre agenti della scorta. L'attentato, di questo si trattò infatti, destò sconcerto in tutta Italia, e fu deciso dai vertici della cosca mafiosa nota come "Cosa Nostra". Il giudice Falcone era noto per le indagini proprio sulla criminalità ...