Boeing 737 | Ryanair cambia il nome al modello dei velivoli coinvolti in due incidenti

(Di martedì 16 luglio 2019)ha ordinato centotrentacinque737 Max, ma cambierà il loro. Ilaereo protagonista di dueche hanno provocato la morte di 346 persone, secondo quanto riporta il Guardian, diventerà “737 8200“. Per ora non ci sono conferme da parte della compagnia aerea irlandese, ma il giornale scrive che un 737 Max è stato fotografato davanti agli hangar delllasenza la scritta “Max”, sostituita da “8200”, probabilmente proprio per scongiurare reazioni negative da parte dei passeggeri sulche, dopo gli, è fermo in tutto il mondo. HI-Res Photos: The MAX name has been dropped from the high capacity version of the #737MAX8 that @has on order. pic.twitter.com/3q5QBN0TTg — Woodys Aeroimages (@AeroimagesChris) 15 luglio 2019 Il primo incidente delera avvenuto il 29 ottobre 2018: ...

