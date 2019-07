Boeing 737 | Ryanair cambia il nome ai nuovi velivoli

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Lavinia Greci La compagnia irlandese ha scelto di rinominarE gli aerei già ordinati, per evitare le probabili reazioni negative dei passeggeri che viaggeranno con ildopo gli incidenti di Indonesia ed Etiopia Saranno rinominati per evitare le probabili reazioni negative da parte dei passeggeri che li sceglieranno per volare. E così ancheha preso la sua decisione e ha scelto di rinominare i suoi737 Max. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il velivolo per ora è fermo in tutto il mondo dopo i due incidenti (che hanno causato 346 vittime) avvenuti in Indonesia, a ottobre 2018, e in Etiopia, nel marzo 2019. Ma mentre chi li produce sta lavorando per risolvere le criticità emerse al sistema informatico, in particolare a quello anti-stallo, negli stabilimenti di Renton (vicino a Seattle) gli aerei continuano a essere assemblati, ogni ...

Corriere : Ryanair cambia il nome ai 737 Max per evitare i timori dei passeggeri - fattoquotidiano : Boeing 737, Ryanair cambia il nome al modello dei velivoli coinvolti in due incidenti aerei: ne ha ordinati 135 - osv_angelo : RT @sottoinchiesta: Boeing 737 Max, Ryanair cambia il nome ai suoi aerei -