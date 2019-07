Bitter Sweet | puntate 31-35 | Hakan scopre che Nazli si sta allontanando da Ferit

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) L’appassionante sceneggiato turco “- Ingredienti d’amore” occuperà la fascia pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset per tutta l’estate. Gli spoiler delledalla 31 alla 35 in programmazione nel corso della quarta settimana di luglio 2019, dicono che il malvagioOnder apprenderà grazie alla cantante Alya chePiran sta facendo di tutto per allontanarsi daAslan. Il marito di Demet dopo aver fatto questa scoperta, vorrà sapere a tutti i costi le ragioni che hanno portato la cuoca a cambiare il suo atteggiamento.fa una scoperta su, Demet cerca di manipolare Deniz Le trame degli episodi in onda su Canale 5 dal 22 al 26 luglio 2019, annunciano chedopo aver richiesto un mutuo per poter aprire il ristorante con la sua amica Manami, apprenderà che nessun direttore della banca è disposto a concederglielo perché non possiede uno stipendio. ...

