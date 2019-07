BITTER SWEET | anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019

BITTER SWEET - trame prossima settimana : la sorella di Asuman e l'Aslan di nuovo vicini : nuovo appuntamento con la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che sta riscuotendo un grande successo anche in Italia. Le puntate in programmazione la prossima settimana non deluderanno di certo i telespettatori e riserveranno nuovi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che ci sarà un riavvicinamento tra Ferit Aslan e Nazli Piran grazie all’ambasciatore giapponese Nakatami. Stanca delle minacce del marito (Hakan), Demet ...

BITTER SWEET - spoiler al 26 luglio : Hakan ferito dalla polizia dopo la denuncia di Demet : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet, la serie tv turca punta di diamante di Canale 5. Nelle prossime puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio Nazli Piran comprerà un ristorante insieme a Manami mentre Demet denuncerà Hakan Onder dopo aver scoperto i suoi affari sporchi. In seguito l'uomo resterà ferito in seguito ad un blitz della polizia nel suo magazzino. Bitter Sweet: Nazli e Ferit si riavvicinano Le anticipazioni di Bitter Sweet ...

BITTER SWEET - 28° episodio : la Piran vuole aprire un locale - Ferit la ostacola : Le avventure dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più avvincenti. Le anticipazioni del ventottesimo episodio che verrà trasmesso in Italia il 17 luglio 2019, svelano che Nazli Piran per non risarcire a Ferit Aslan una somma pari a centomila lire, non potrà smettere di lavorare per il ricco imprenditore prima del termine stabilito dal contratto. La cuoca, dopo essere tornata a cucinare per lo zio di Bulut, ...

BITTER SWEET - trame 17 luglio : l'Aslan non vuole che la cuoca si dimetta : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv ambientata ad Istanbul con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista in Cherry Season. Nella nuova puntata che sarà trasmessa mercoledì 17 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, Ferit Aslan scoprirà che Nazli Piran ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro come cuoca in casa sua. Una scelta che non sarà presa bene, tanto da essere disposto a tutto pur di farle ...

BITTER SWEET - trame agosto : l'Aslan si vendica della Piran per il suo tradimento : La serie tv turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta appassionando sempre più telespettatori in Italia. Negli episodi in onda ad inizio agosto su Canale 5, Ferit Aslan apprenderà che Nazli Piran insieme Asuman gli hanno fatto perdere la custodia di Bulut, tanto da decidere di vendicarsi di entrambe. Bitter Sweet: Hakan rivela il segreto di Nazli e Asuman ad Alya Le anticipazioni di Bitter Sweet sui nuovi episodi in programma ad inizio agosto ...

BITTER SWEET spoiler : a manomettere l'auto dei genitori di Bulut è stato Celali : Finalmente le trame dei prossimi episodi della soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si avvicineranno sempre di più alla verità sulla tragica fine dei genitori di Bulut. Tutto comincerà quando Ferit Aslan e Deniz scopriranno che Demir e Zeynep hanno avuto un incidente stradale perché i freni della loro vettura erano stati manomessi. Il ricco imprenditore crederà sin da subito che i suoi cari siano morti per mano di Hakan Onder. Quest’ultimo ...

BITTER SWEET - spoiler : la Piran apprende che Deniz si è innamorato di lei : Negli episodi dello sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana, Deniz troverà finalmente il coraggio per confessare i suoi sentimenti a Nazli, anche se lo farà durante una sua esibizione. Il musicista dopo aver fatto sapere alla cuoca che il suo cuore batte forte perché si è innamorato di una ragazza che oltre ad avere un grande talento è molto bella e divertente, le farà capire ...

BITTER Sweet/ Anticipazioni 16 e 15 luglio 2019 : Nazli e una scelta sorprendente : Bitter Sweet, Anticipazioni 16 e 15 luglio 2019: la scelta di Nazli. Ferit la fa ingelosire, lei accetta offerta di lavoro di Deniz. Asuman ricatta Demet.

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di martedì 16 luglio 2019 : anticipazioni ventisettesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda martedì 16 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli non sa se accettare o rifiutare il lavoro di Deniz, ma decide egualmente di lasciare il lavoro a casa di Ferit! Asuman e Demet discutono al lavoro e si minacciano a vicenda… Hakan arriva ad una riunione alla quale non era stato invitato, al fine di far arrabbiare Ferit… Deniz, Nazli e ...

BITTER SWEET/ Anticipazioni 15 luglio 2019 : Demet abortirà davvero? : BITTER SWEET, Anticipazioni 15 luglio 2019: Ferit fa ingelosire Nazli ma lei accetta la proposta di lavoro di Deniz. Asuman intanto ricatta Demet

BITTER SWEET - spoiler episodio 16 luglio : l'Aslan ed Engin indagano su Asuman : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca punta di diamante delle reti Mediaset. Le anticipazioni del nuovo episodio in programma martedì 16 luglio su Canale 5, rivelano che Ferit Aslan farà delle indagini sul conto di Asuman Piran per capire quale segreto nasconde grazie all'aiuto dell'amico Engin. Bitter Sweet: riassunto episodio precedente Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda ...

BITTER SWEET Anticipazioni 16 luglio 2019 : Nazli si licenzia! : Nazli decide di lasciare il lavoro a casa di Ferit, stanca di dover mentire al suo ormai amato datore di lavoro.

BITTER SWEET - puntata del 16 luglio : la Piran consegna le sue dimissioni all'Aslan : Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter sweet, ingredienti d’amore’, la soap turca che sta appassionando il pubblico italiano, che segue numeroso le vicende legate a Nazli e Ferit nei pomeriggi di Canale 5. Nel nuovo episodio in onda il 16 luglio, la giovane chef sarà sempre più insofferente per la situazione e deciderà di allontanarsi per sempre dal suo datore di lavoro, consegnando all'uomo le sue dimissioni. Intanto Demet, ...

Anticipazioni BITTER SWEET - puntate dal 15 al 19 luglio : Fatos ed Engin si fidanzano : Le Anticipazioni delle puntate di Bitter Sweet - Ingredienti D'amore, che vanno da lunedì 15 fino a venerdì 19 luglio, sottolineano che ci saranno dei nuovi colpi di scena nel rapporto tra Asuman e Demet. Le due donne si renderanno protagoniste di uno scontro e la sorella di Nazli non avrà intenzione di accettare i ricatti della moglie di Hakan, alla quale darà un avvertimento preciso. La fotografa spiegherà ad Asuman che, nel caso in cui ...