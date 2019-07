Beyoncé | stacco di coscia da Oscar alla prima europa de Il Re Leone - foto

blogo

(Di martedì 16 luglio 2019) Una premiere europea da, quella de Il Re, con, voce di Nala in lingua inglese, assoluta superstar. Presentatasi sul red carpet insieme al marito Jay-Z, la popstar ha calamitato l'attenzione deigrafi grazie ad un abito color oro caratterizzato da uno spacco vertiginoso.in primo piano per l'ex Destiny's Child, ruggente e sorridente come nelle migliori occasioni. Sul tappeto rosso londinese la cantante ha avuto anche il piacere di conoscere Archie, primogenito del principe Harry e Meghan. Diretto da Jon Favreau e realizzato con tecniche cinematografiche all’avanguardia, il film riporta sul grande schermo i personaggi del classico d’animazione del 1994. Quando uscì nelle sale, Il Revinse un® per la Miglior Canzone Originale grazie al brano “Can You Feel the Love Tonight” (composto da Elton John e Tim Rice) e uno per la Miglior Colonna Sonora ...