Bastonate al presunto molestatore della figlia | patteggiati 12 mesi

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Maria Girardi Il collaboratore scolastico riportò ferite gravi in varie parti del corpo che richiesero in ospedale l'applicazione di 180 punti di sutura Dodici. Questa la pena concordata dall'uomo che, in preda alla rabbia, prese aun bidello 58enne di Squinzano (Comune in provincia di Lecce) ritenuto responsabile di aver molestato suadi 17 anni nell'ascensorescuola. La sentenza di patteggiamento è stata emessa dal giudice Edoardo D'Ambrosio che, accogliendo la richiesta avanzata da Fiorindina De Carlo, legale difensore dell''imputato, ha altresì riconosciuto il beneficiosospensionepena. In merito al collaboratore scolastico, si è tenuta lo scorso 29 maggio l'udienza preliminare per discutere la proposta di rinvio a giudizio per violenza sessuale tentata e consumata. Reati questi mossi dal pubblico ministero Stefania Mininni. La ...

LeccePrima : Bastonate al presunto molestatore della figlia: il padre patteggia 12 mesi - allnews24eu : Bastonate al presunto molestatore della figlia: il padre patteggia 12 mesi - AllNews24 - LECCE – E’ di dodici mes… -