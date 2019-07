Basket | Riccardo Moraschini firma un triennale con l’Olimpia Milano dopo la grande

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) La trattativa era sostanzialmente chiusa da giorni, ma l’annuncio ufficiale è arrivato soltanto pochi minuti fa:la migliore stagione della carriera a Brindisi, vestirà per tre anni la maglia dell’Olimpiadel nuovo corso di Ettore Messina. Prodotto del settore giovanile della Virtus Bologna, oltre che nel club bianconero si è fatto le ossa a Biella e poi, nell’A2 che allora si chiamava Legadue, a Sant’Antimo. Ritorna però sempre alla base, e nella stagione 2012-2013 riesce anche ad avere un po’ di spazio in più. Nella stagione successiva cambia Virtus, scegliendo quella di Roma, ma non riesce mai a trovare veramente spazio nell’idea didi Luca Dalmonte. Seguono tre anni in A2 a Mantova, inframmezzati da un passaggio a Trento nell’annata 2016-2017. Il vero investimento su di lui, però, lo fa Brindisi nella ...

