oasport

(Di martedì 16 luglio 2019)non farà parte deldell’Italia di coach Meo Sacchetti che, a(23-29 luglio), comincerà la preparazionedi Cina 2019. La decisione è stata presa in accordo tra il giocatore, lo staff medico della Nazionale e il commissario tecnico azzurroha infatti subito un intervento al ginocchio al termine della stagione in Turchia, con il Fenerbahce, già programmato da tempo. Le condizioni del nuovo innesto dei New Orleans Pelicans verranno rivalutate settimana dopo settimana, ma non è il caso di preoccuparsi per la sua presenza per l’avventura cinese, della quale il giocatore è destinato a far parte. Una simile operazione, una volta conclusa l’annata turca, l’ha subita il suo ormai ex compagno di squadra Gigi Datome, sul quale però non filtra alcuna notizia, e appare dunque destinato a esserci fin ...

OA_Sport : Basket: Nicolò Melli salta il training camp dell’Italia a Pinzolo, verso i Mondiali, per i postumi di un intervento… - PlayBasket : #BasketPuglia #TalosBasketRuvo: Nicolò Bertocco alla corte della Talos Basket Ruvo - RuvoLiveIt : Nicolò Bertocco alla corte della Talos Basket Ruvo -