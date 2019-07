Basket – Consiglio Federale | Avellino non ammessa alla Serie A | niente A2 per Torino e

sportfair

(Di martedì 16 luglio 2019)A per: gli argomenti principali trattati aldella FIP Si è tenuto a Roma, presso la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico, ildella FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati: Euro2021 Grande soddisfazione è stata espressa per il successo della candidatura italiana per ospitare un girone dell’Euro2021 a Milano in occasione dei cento anni della FIP. Il presidente Petrucci si è complimentato con Maurizio Bertea, segretario generale e membro del Board di FIBA Europe, con l’ex presidente FIP Dino Meneghin e con Master Group, advisor commerciale FIP, e con quanti hanno contribuito a riportare una manifestazione internazionale così importante dopo 30 anni in Italia. Europeo Under 18 femminile Il presidente Petrucci ha salutato la vittoria della Nazionale U18 all’Europeo di ...

