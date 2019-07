Bari | i braccianti di Foggia e Borgo Mezzanone occupano la basilica di San Nicola

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Il sindacalista Aboubakar Soumahoro sta guidando un sit in di protesta nelladi San. Assieme a lui alcuniche chiedono migliori condizioni di lavoro: “Siamo entrati in questo istante nellaSandicon un gruppo disfruttati e costretti a vivere in condizioni disumane nelle campagne dicon paga da fame. Papa Francesco dice che il lavoro conferisce dignità all’uomo, però quello deiè un lavoro privo di dignità e diritti. Chiediamo un confronto con l’arcivescovo Mons. Francesco Cacucci perché la Regione Puglia e il governo latitano in totale indifferenza”. L'articolo, idiladi San. Soumahoro: “Condizioni disumane” proviene da Il Fatto Quotidiano.

