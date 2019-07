Barcellona | nascondeva la cocaina sotto parrucchino | corriere della droga arrestato in

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Deve aver avuto una smisurata fantasia e una grande dose di fiducia in se stesso. Forse troppa. Nemmeno uno dei “villain” di una Notte da Leoni sarebbe potuto arrivare a tanto. E invece lui sì. Il colombiano che è statoall’aeroporto internazionale diEl Prat ha pensato di farla franca con mezzo chilo dinascostail suo. L’uomo, 65 anni, ha attirato subito l’attenzionepolizia quando è giunto a El Prat con un volo partito da Bogotà. Era nervoso, certo. Ma soprattutto la sua parrucca “ballava”il cappello. Gli agenti lo hanno quindi fermato ed è bastata una rapida perquisizione per scovare il panetto di“occultato” tra la testa e il. Mezzo chilo di polvere bianca che avrebbe fruttato circa 30mila euro se venduta al dettaglio. “Il suoera ...

