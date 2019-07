Banjo-Kazooie | il compositore Grant Kirkhope è incerto circa un nuovo capitolo della serie

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) Durante una recente intervista, ildiha discussola possibilità di unsaga,non si è detto però così ottimista come si potrebbe pensare.Durante l'ultimo E3 è stato annunciato l'ingresso del duo di Rare (appunto) su Super Smash Bros. Ultimate e lo stessoha affermato che Nintendo è rimasta molto sorpresa dalla reazione molto positiva da parte del pubblico. Tuttavia anche se i giocatori sembrano non essersi dimenticati di questa storicanon è così ottimistaun ipotetico:"C'è ancora un mercato per la saga? semplicemente non lo so. Penso che probabilmente la cosa non è appetibile per la stessa Rare visto che al momento sono super impegnati con Sea of Thieves. Essendo un gioco molto grande lo studio deve impegnare tutte le sue risorse per la ...

