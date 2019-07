Avril Lavigne ha spiegato il significato molto importante che si cela dietro il suo nuovo

Avril Lavigne presenta il video di 'I Fell in Love With the Devil' : La malattia di Lyme l'ha tenuta lontana dalle scene per ben 6 anni, ma adesso Avril Lavigne è pronta a riprendere la sua carriera in mano. Lo scorso febbraio è uscito il suo sesto album, "Head Above Water", e "I Fell In Love With The Devil", una delle fan-favourite, è stato rilasciato come terzo singolo ufficiale del disco dopo la title-track e "Tell Me It's Over". Il lancio del nuovo singolo è arrivato dopo che l'interprete di "Complicated" ha ...

Billie Eilish incontra il suo idolo Avril Lavigne e pubblica una foto da record : Billie Eilish è sicuramente l'artista più amata dalla nuova generazione. A soli 17 anni, Billie Eilish ha già all'attivo un EP, "Don't Smile at Me", e un disco d'esordio, "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", che in soli 3 mesi dal suo rilascio ha già venduto oltre 2,4 milioni di copie equivalenti (fisiche + downloads e streaming) e la sua "Bad Guy" impazza in tutte le radio del mondo. Billie Eilish, il cui album d'esordio è stato acclamato ...

Audio - testo e traduzione di I Fell In Love With The Devil di Avril Lavigne - una ballata sui tormenti della comfort zone : I Fell In Love With The Devil di Avril Lavigne è in rotazione radiofonica da oggi, 12 luglio, come nuovo estratto dal disco Head Above Water, la sesta prova in studio della cantante canadese. Immaginare la ragazzina briosa di Complicated alle prese con diavoli e angeli può far sorridere, specialmente in un 2019 in cui anche i Greta Van Fleet hanno scomodato Satana per il singolo Lover, Leaver, ma in questo caso l'inferno ...