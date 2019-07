Atletica | Marcell Jacobs vola in 10 03 a Padova | terzo italiano di sempre sui 100 metri

Atletica - Marcell Jacobs brilla sui 100 metri a Trieste : 10.10 e minimo per i Mondiali : Grande prestazione di Marcell Jacobs al Meeting Internazionale di Trieste, l’azzurro ha corso i 100 metri in un interessante 10.10 (+0.9 m/s di vento) e ha così centrato il minimo per i Mondiali di Doha. Il velocista ha chiuso in seconda posizione alle spalle del sudafricano Thando Dlodlo (10.08) spingendosi ad appena due centesimi dal personale siglato l’anno scorso. Il 24enne, capace anche di un 10.11 in batteria, sta crescendo in ...

Atletica - Marcell Jacobs brilla al meeting di Turku : l’azzurro chiude terzo nei 100 metri dietro Rodgers e Gatlin : L’atleta azzurro si ferma a cinque centesimi dal personale, fermando il cronometro sul 10.13 con vento di +1.3 Si conferma in crescita Marcell Jacobs nei 100 metri. Al meeting di Turku, in Finlandia, l’azzurro corre in 10.13 (vento +1.3) e arriva ad appena cinque centesimi dal record personale, con la terza prestazione della carriera. Un netto progresso rispetto al 10.19 realizzato quest’anno a Savona, due settimane fa. Il 24enne ...