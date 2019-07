Atletica | Larissa Iapichino | “Agli Europei Under 20 ho ambizioni | ma sono consapevole di

Atletica – Larissa Iapichino da record : un fantastico 6 - 64 nel salto in lungo ad Agropoli : Atletica: Larissa Iapichino 6,64 nel lungo, è record italiano ad Agropoli Un salto da record per Larissa Iapichino, protagonista della seconda giornata dei Campionati italiani allievi ad Agropoli (Salerno). La 16enne toscana con un formidabile 6,64 (+0.2) nel lungo realizza il primato nazionale under 18 e anche under 20, superando all’ultimo tentativo il limite di Maria Chiara Baccini (6,55 nel 1998). Per la doppia figlia d’arte, di Gianni ...

Atletica - Larissa Iapichino : “Il 6.64 mi sembra impossibile - ho fatto una serie mostruosa” : Larissa Iapichino ricorderà per sempre questa giornata, ad Agropoli (in provincia di Salerno) ha saltato 6.64 metri e ha così siglato il record italiano under 20 in occasione dei Campionati Allievi. La figlia di Fiona May ha timbrato la miglior prestazione mondiale stagionale under 20 ed è entrata nella top ten assoluta del salto in lungo italiano, la 16enne toscana è al momento in ottava posizione nella classifica capeggiata da sua mamma. La ...