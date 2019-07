Astronomia | obiettivo Marte | un gel potrebbe rendere il Pianeta Rosso abitabile

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Visitaree trasformarlo in un ambienteè una delle sfide della moderna corsa allo spazio, che prevede di passare prima per la luna e poi puntare alentro il 2030. Ma le condizioni estreme di, come le temperature che possono scendere fino a -120°C, sono un grande ostacolo. Ora, fa sapere Global Science, un nuovo studio internazionale condotto dall’Università di Harvard, dal Jet Propulsion laboratory della NASA ed all’Università di Edimburgo, pubblicato su Nature Astronomy, propone un approccio innovativo: invece dil’intero, l’idea dei ricercatori è concentrarsi su singole zone attraverso un particolare ingrediente, l’aerogel. Si tratta di un gel gassoso, dall’aspetto simile ad una schiuma solida, spesso chiamato “fumo ghiacciato” per la sua trasparenza. Dagli anni ’90, l’aerogel ...