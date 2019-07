Arriva «Luna nera» | la fiction femminista che celebra la magia

50 anni dallo sbarco sulla Luna - la programmazione Sky. Arriva il film First Man : 50 anni dallo sbarco sulla Luna, ecco la programmazione Sky dedicato all’anniversario. Su Sky Cinema il film First Man.Era il 20 luglio 1969 quando Neil Amstrong, Michael Collins e Buzz Aldrine misero il primo piede sulla superficie della Luna. In occasione dell’anniversario Sky ha dedicato una programmazione ad hoc composta da approfondimenti, speciali e film.Vediamo quali sono i canali che dedicheranno delle serate/giornate ...

Anticipazioni Dolunay : Arriva il padre di Nazli che le permetterà di aprire il ristorante : Le Anticipazioni dell'apprezzata soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' svelano che, nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5, ci saranno dei colpi di scena nella vita di Hakan (Necip Memili). Quest'ultimo scoprirà che la consorte nutre ancora dei sentimenti nei confronti del dottor Aslan e ne sarà molto geloso. L'uomo si vedrà costretto a organizzare un piano per farla pagare alla moglie e troverà una soluzione alquanto ...

Nel 2019 sui giornali italiani ancora si nega che siamo Arrivati sulla Luna : (foto: Kordite/Flickr) Quali grandi novità, frutto di approfondite inchieste giornalistiche e indagini scientifiche, sono emerse negli ultimi giorni per riaprire ancora una volta il dibattito se l’umanità abbia o meno messo piede sulla Luna? Ebbene – tenetevi forte – nessuna. Tuttavia, nella giornata dell’8 luglio sul sito de Il Fatto quotidiano è stato pubblicato un articolo (cliccare sul link non dà traffico al sito) dal titolo ...

Sta per Arrivare una nuova eclissi di Luna : Per tutti gli appassionati di astronomia, occhi puntanti all’insù, perché è in arrivo un altro spettacolo nel cieli estivi di luglio. Dopo l’eclissi totale di Sole dello scorso 2 luglio, la protagonista questa volta sarà la Luna. Infatti, la notte tra 16 e 17 luglio, a 50 anni dalla lancio della missione Apollo 11, ci sarà un’eclissi parziale di Luna, che sarà ben visibile anche dall’Italia. L’evento, come racconta ...

Le eclissi Arrivano sempre “in coppia” : ora è il turno dell’Italia - la Luna diventerà rossa : Ieri 2 Luglio 2019 si è verificata un’eclissi solare totale, visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. In Italia non è stato possibile ammirare dal vivo lo spettacolo di ieri, ma si ricordi che in genere un’eclissi solare si verifica sempre circa 2 settimane prima o ...

Bel regalo con EMUI 9.1 per alcuni Huawei : Arriva la Modalità Luna a fine giugno : Ci sono alcune indicazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione oggi 21 giugno per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei di fascia alta, soprattutto quelli destinati a ricevere a stretto giro l'aggiornamento con EMUI 9.1. In particolare, la svolta di questo venerdì riguarda la cosiddetta Modalità Luna, fino a questo momento esclusiva di top di gamma 2019 come Huawei P30 e P30 Pro, ma a quanto pare ...

La Luna Fragola Arriva il 17 giugno - la più dolce dell'anno : La Luna Fragola sarà il 17 giugno. Chiamata così in onore dei raccolti delle fragole, che avvengono in questo periodo nel Nord America, è la sesta delle dodici fasi di Luna piena dell’anno ed è considerata la più “dolce”. La fase di plenilunio si raggiungerà alle 10.31 del prossimo lunedì. A confermarlo è la Nasa. La Luna apparirà piena per circa tre giorni, da ...