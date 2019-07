ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) È partita con la pubblicazione delle audizioni inedite di Paolo Borsellino, a pochi giorni dal ventisettesimo anniversario della strage di via d’Amelio nella quale il 19 luglio 1992 fu assassinato lo stesso magistrato, l’operazione “trasparenza” della Commissionepresieduta da Nicola, con la consulenza decisiva del pm Roberto Tartaglia. Ovvero, del più giovane dei pm che sostenne l’accusa nel processo sulla Trattativa Stato-mafia a Palermo, che ha lasciato la Procura per fare il consulente della stessa Commissione parlamentare, via ildella commissione dal: si comincia con le audizioni di Paolo Borsellino Con una conferenza stampa in Senato, il presidenteha annunciato, dopo una decisione presa all’unanimità dalla ...

fattoquotidiano : Antimafia, via il segreto dagli archivi della commissione dal 1962: si comincia con le audizioni di Paolo Borsellino - MediasetTgcom24 : Antimafia:via segreti da archivi,pubblicati audio inediti Borsellino #Antimafia - fattoquotidiano : Antimafia, via il segreto dagli archivi dal 1962. Morra: “Va recuperata la fiducia. Altre istituzioni ci seguano” -