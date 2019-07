eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) E' stato da pococheHD sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 29 ottobre 2019, con una release su Steam pianificata per l'Inverno 2019!Originariamente pubblicato su Nintendo Wii nel 2006,HD porta tutto il divertimento e il caos della seriesulle moderne console. Con grafica migliorata, schemi di controllo ottimizzati per ogni piattaforma, classifiche online e una nuovissima mini-game Decathalon mode dove potrai completare un set di 10 minigiochi,HD è perfetto per i nuovi fan di qualsiasi età, così come per i veterani della serie.Ecco le funzioni principali che il titolo vanta:Leggi altro...

PS3zone_IT : SEGA conferma il ritorno in Europa di Super Monkey Ball: Banana! - GamesPaladinsIT : Annunciato Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, in arrivo ad Ottobre - zazoomblog : Super Monkey Ball: Banana Blitz HD annunciato ufficialmente - #Super #Monkey #Ball: #Banana #Blitz -