Angela Nasti esce allo scoperto con il calciatore Bonifazi e lui chiude il profilo IG

La prima foto di coppia! Angela Nasti allo scoperto con Kevin Bonifazi : Dopo giorni di gossip e indiscrezioni, Angela Nasti ufficializza la relazione con il calciatore Kevin Bonifazi pubblicando su Instagram Stories la loro prima foto di coppia. Si attendono nuove critiche, dato che la storia è nata dopo la rottura lampo dal corteggiatore di Uomini e Donne Alessio Campoli.

U&D - Raffaella Mennoia su Angela Nasti : 'Invitata a settembre con Alessio - capiremo' : Il nuovo amore di Angela Nasti continua a far discutere: a meno di un mese dalla rottura con Alessio Campoli, infatti, la napoletana si è fidanzata con il calciatore granata Kevin Bonifazi. Ai fan di Uomini e Donne che hanno chiesto spiegazioni sul comportamento poco limpido dell'ex tronista, la redattrice Raffaella Mennoia ha fatto sapere che entrambi i protagonisti di questa storia sono stati invitati in studio a settembre per fare chiarezza ...

Chiara Nasti contro gli hater di sua sorella Angela : "Non abbiamo bisogno di essere mantenute" - : Jacopo D'Antuono Chiara Nasti difende a spada tratta sua sorella Angela dalle critiche degli hater: "Tranquilli, ci possiamo mantenere da sole" Angela Nasti sta vivendo un magico momento dal punto di vista sentimentale. Nella sua vita sarebbe entrato il calciatore della Nazionale italiana Under 21 e del Torino, Kevin Bonifazi. Un'indiscrezione rilanciata dalla rivista Novella 2000, basata su alcuni indizi raccolti in questi ...

Luigi Mastroianni contro Sara Affi Fella e Angela Nasti : "Mi rivedo in Alessio Campoli" : Luigi Mastroianni, ex tronista di 'Uomini e Donne' e fidanzato con Irene Capuano, nelle scorse ore, è intervenuto nel dibattito social che ha coinvolto Angela Nasti (che, solo qualche ora fa, ha ufficializzato, in maniera più o meno diretta, la relazione con il calciatore Kevin Bonifazi).prosegui la letturaLuigi Mastroianni contro Sara Affi Fella e Angela Nasti: "Mi rivedo in Alessio Campoli" pubblicato su Gossipblog.it 12 luglio 2019 15:29. ...

Angela Nasti conferma fidanzamento con il calciatore Kevin Bonifazi : 'Non mi giustifico' : Angela Nasti è la tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne che ha fatto particolarmente discutere dopo la fine della trasmissione. Chi ha seguito il suo percorso sa bene che Angela al termine del suo percorso sentimentale ha coronato il suo sogno d'amore con Alessio Campoli, che preferì agli altri corteggiatori che si erano presentati in studio nel corso dei vari mesi. Peccato, però, che questa relazione non sia durata tantissimo e che ...

Angela Nasti e la storia con Kevin Bonifazi : “Mi sento così felice” : Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono quasi ufficialmente una coppia: "Mi sento così felice!", scrive la ex Uomini e Donne su Instagram e riceve il sostegno della sorella Chiara: "Te lo meriti cucciola mia". Poi il calciatore del Torino commenta: "Ma che buona...". Ormai manca solo l'ufficialità, come nel calciomercato.Continua a leggere