La prima foto di coppia! Angela Nasti allo scoperto con Kevin Bonifazi

Angela e Campoli si sono lasciati dopo meno di due settimane dall'uscita da Uomini e Donne. A suo dire, la relazione non era mai davvero decollata e lei si è accorta di non provare un vero sentimento per lui. Comunque siano andate le cose, gli spettatori più maliziosi hanno accusato "Baby Nasti", sorella della più celebre Chiara, di aver partecipato al programma solo per avere popolarità, senza un reale interesse per Alessio. A pochi giorni dalla rottura, già si diffondeva il presunto scoop di una love story segreta tra Angela e Guido Grimaldi, rampollo di una ricca famiglia di armatori. Assodato che la loro è semplice amicizia, ecco che il gossip si concentrava su un possibile ritorno di fiamma tra la Nasti e l'ex Mattia Marciano. Nulla di tutto ciò: a catturare il cuore di colei che si proclamò "la tronista preferita di Maria De Filippi" è stato il bel Kevin Bonifazi. "Mi sento così felice", ha dichiarato lei sui social nei giorni scorsi.