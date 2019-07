Amichevole Inter-Manchester United in tv alle 13 | 30 su Sportitalia il 20 luglio

Buona la prima per Conte - Inter batte il Lugano 2-1 in Amichevole : Buona la prima dell'Inter con Antonio Conte in panchina. I nerazzurri hanno vinto la "Casino' Lugano Cup", battendo il Lugano per 2-1

Inter - le parole di Sensi e De Vrij al termine dell’Amichevole con il Lugano : L’Inter ha sconfitto nella prima amichevole stagionale il Lugano per 2-1. Buono dunque l’esordio per il tecnico Antonio Conte. A fine gara le parole dei protagonisti. “Abbiamo fatto una buona prestazione – dice a Inter Tv il nuovo arrivato Sensi, tra l’altro autore di un gol – non era facile dopo una settimana di duro lavoro. Siamo soddisfatti soprattutto perché abbiamo provato a portare in campo i ...

Lukaku all’Inter - affare in standby : intanto salta l’Amichevole del Man Utd : Resta complicata la trattativa che potrebbe portare Lukaku all’Inter: il Manchester United non fa sconti, servirà uno sforzo enorme.“powered by Goal”Quello di Romelu Lukaku è certamente uno dei nomi più caldi di questa finestra di calciomercato. Non è infatti più un mistero il fatto che l’Inter abbia individuato proprio nel centravanti belga il rinforzo ideale per il proprio reparto avanzato.Riuscire a prelevare il giocatore dal Manchester ...

Amichevole Lugano-Inter in tv : differita su InterTV domenica 14 luglio : L’Inter è in ritiro a Lugano. L’avventura di Antonio Conte in nerazzurro è cominciata da qualche giorno e nel weekend ci sarà la prima Amichevole di pre-campionato. L’appuntamento sarà fissato per le ore 17:30 di domenica 14 luglio 2019 allo stadio Cornaredo. Su Inter TV ci sarà la radiocronaca live della partita, ma alle ore 20:30 verrà proposta la differita del match. I tifosi nerazzurri potranno guardare le immagini dell’Amichevole anche alle ...

Ritiro estivo Inter : raduno il 7 luglio - prima Amichevole contro il Lugano : L’Inter sta preparando la nuova stagione. La società ha iniziato a muoversi sul mercato per rafforzare la squadra da affidare ad Antonio Conte. In questi giorni non si parlerà solamente di acquisti, ma anche di cessioni, perché bisognerà portare delle plusvalenze entro il 30 giugno. Il nome più caldo in uscita è senza dubbio quello di Mauro Icardi, anche se l’attaccante argentino vorrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro. Negli ultimi ...

UFFICIALE – Liverpool-Napoli Amichevole internazionale di lusso! La data : Liverpool-Napoli, prima amichevole per gli azzurri La SSC Napoli annuncia con entusiasmo la prima amichevole degli azzurri. Le stelle più nobili d’Europa illuminano la prossima estate azzurra. Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d’Europa – che hanno battuto il Tottenham in finale di Champions League – in una amichevole ...

Pronostico USA vs Jamaica - Amichevole Internazionale 06-06-2019 e Info : Amichevole Internazionale, analisi, e Pronostico di USA-Jamaica, giovedì 6 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Ultimo test per Usa e Jamaica prima dell’esordio nella CONCACAF Gold Cup. Il team di Gregg Berhalter gioca in casa all’Audi Field di Washington e una vittoria sarebbe un risultato gradito da parte del pubblico amante del soccer. L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla finale della Gold ...