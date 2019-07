Alzheimer | lo stile di vita che riduce il rischio

dilei

(Di martedì 16 luglio 2019) Lodiricopre un ruolo fondamentale nella diminuzione deldi. A giungere a questa importantissima conclusione ci ha pensato un’equipe scientifica dell’Università di Exeter, con uno studio pubblicato sulla rivista Jama e presentato agli esperti di settore durante la recenteAssociation’s International Conference di Los Angeles. La ricerca in questione ha preso in considerazione un campione di oltre 196.000 individui, tutti di etnia europea e con un’età superiore ai 60 anni. Questi soggetti, 1.769 dei quali affetti da demenza, sono stati seguiti per 8 anni. Gli studiosi hanno suddiviso ulteriormente in gruppi, per la precisione tre, le persone considerate particolarmente predisposte ad andare incontro a problemi di demenza. Per inquadrare meglio il livello di, i membri dell’equipe scientifica che ha condotto lo ...

infoitsalute : Alzheimer e demenza, lo stile di vita riduce il rischio del 32%: cosa fare per proteggersi - zazoomnews : Alzheimer e demenza lo stile di vita riduce il rischio del 32%: cosa fare per proteggersi - #Alzheimer #demenza… - CorinnaCora : RT @QSanit: #Alzheimer: uno stile di vita sano protegge anche i soggetti ad elevato rischio genetico #Sanità -