Alitalia | Toninelli | “Non abbiamo cambiato idea Accettato Atlantia perché dobbiamo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) “Il gruppo Fs come capo fila del consorzio ha per norma l’autonomia di scelta, ben lungi quindi dall’aver dato qualche indirizzo politico – ha detto il ministro Danilo-. Aspi esono due dossier separati. La holdingha concessioni aeroportuali e quindi Fs ha ritenuto che la sua offerta fosse la più seria e mi devo fidare di Fs non posso entrare in logiche di mercato. Noi monitoreremo con molta attenzionese tu fai l’offerta non puoi sperare che su Aspi tiriamo i remi in barca. Io voglio salvare i posti lavoro. A me interessano i lavoratori se fosse crollato il dossier significava che avrebbero perso i posti di lavoro. Quello che stiamo facendo noi è rilanciareper non salvarla tra dieci anni”. L'articolo: “Nonsalvare ...

matteorenzi : Quindi il gruppo Benetton gestirà Alitalia. Ottima scelta in termini di qualità del management e di solidità dell’i… - AnnalisaChirico : Quindi, non ho capito, quei cattivoni dei Benetton, cui vanno tolte le concessioni autostradali perché fanno cadere… - davidealgebris : Di Maio e Toninelli urlavano ' Revoca concessione di Autostrade ai Benetton'. I Benetton investendo in Alitalia h… -