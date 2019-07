Alitalia | Di Maio in ginocchio da Atlantia-Benetton

Alitalia : Ferrovie dello Stato sceglie Atlantia (dei Benetton) come 4° partner. Di Maio : "Nessun pregiudizio" : Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato ha scelto Atlantia come quarto partner per la cordata impegnata nell'operazione Alitalia. La società della famiglia Benetton si unisce come quarto partner oltre a Delta Air Lines e Ministero dell'Economia e delle Finanze. In un comunicato FS ha spiegato:"FS Italiane inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli altri elementi ...

Alitalia - FS SCEGLIE ATLANTIA/ Partner con Delta-Mef - Di Maio "no sconti Autostrade" : ALITALIA, Fs SCEGLIE ATLANTIA come Partner da affiancare a Mef e Delta Air Lines. Toto, Lotito e Avianca bocciate: Di Maio 'no sconti su Autostrade'

Alitalia : Paita - ‘da Di Maio vergognose contraddizioni’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “La gestione del dossier Alitalia ha svelato una volta per tutte quanto vergognose siano le contraddizioni in cui inciampa chi, come il ministro Di Maio e Toninelli, non è interessato ai problemi ma solo al loro uso in chiave propagandistica”. Lo dichiara Raffaella Paita, capogruppo Pd in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle dichiarazioni di Luigi Di Maio su ...

Alitalia : Rotta - ‘per Di Maio Atlantia avrebbe fatto precipitare aerei - no comment’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Di Maio il 29 giugno ha dichiarato: ‘Atlantia è una azienda decotta che farebbe perdere valore ad Alitalia. Faranno precipitare gli aerei”. Oggi il Ministro consegna la nostra compagnia di bandiera alla società che, a suo dire, farà precipitare aerei. Serve commentare?”. Lo scrive Alessia Rotta del Pd su twitter.L'articolo Alitalia: Rotta, ‘per Di Maio Atlantia avrebbe fatto ...

Alitalia - Renzi : Di Maio & Co. vergogna : 20.29 "Quindi il gruppo Benetton gestirà Alitalia. Ottima scelta in termini di qualità del management e di solidità dell' investitore". Tuona così l'ex premier Matteo Renzi dopo l'annuncio della 'New Company', per risollevare Alitalia, formata anche da Atlantia SpA ("dietro" la quale c'è la famiglia Benetton,Ndr). "Ma dopo tutto quello che hanno detto dei Benetton, come fanno Di Maio e Toninelli a non vergognarsi? Sono semplicemente ridicoli". ...

Alitalia : Renzi - ‘ma Di Maio e Toninelli non si vergognano?’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Quindi il gruppo Benetton gestirà Alitalia. Ottima scelta in termini di qualità del management e di solidità dell’investitore. Ma dopo tutto quello che hanno detto dei Benetton, come fanno Di Maio e Toninelli a non vergognarsi? Sono semplicemente ridicoli”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi. L'articolo Alitalia: Renzi, ‘ma Di Maio e Toninelli non si vergognano?’ sembra essere ...

Alitalia - Di Maio : poste basi rilancio : 20.05 "Nessun pregiudizio,già lo avevo detto, anche perché lo Stato continuerà ad avere la maggioranza assoluta dell'azienda, quindi anche il controllo della newco".Così il vicepremier Di Maio sulla scelta di Atlantia da parte di FS come partner in Alitalia."Oggi possiamo dire di aver posto le basi per il rilancio di Alitalia", aggiunge. "Però sia chiara una cosa:niente e nessuno cancellerà i 43 morti di Ponte Morandi.Sulla revoca della ...

Alitalia - Fs sceglie Atlantia come partner per salvarla. Di Maio : “Grande risultato - ma non indietreggiamo su concessioni” : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton, come partner da affiancare a Delta Airlines e al Tesoro per il salvataggio di Alitalia. Esulta il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che due settimane fa aveva definito “decotta” la società che controlla Autostrade: “Un grande risultato. ...

Alitalia - è Atlantia il quarto partner. Di Maio : “Ma su revoca concessioni andiamo avanti” : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha scelto Atlantia come quarto partner per l'operazione Alitalia: gli altri tre saranno proprio Fsi, il ministero dell'Economia e Delta Airlines. Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, commenta: "Sulla revoca della concessione ad Autostrade non indietreggiamo di un solo centimetro, andiamo avanti".Continua a leggere

Alitalia - Fs ha scelto i Benetton Autostrade - Di Maio non fa sconti : Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane in data odierna, valutate le conferme di interesse pervenute, ha individuato Atlantia quale partner da affiancare a Delta Air Lines e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'operazione Alitalia. Lo si legge in una nota Fs. "FS Italiane - prosegue - inizierà a lavorare quanto prima con i partners individuati per condividere un Piano industriale e gli ...

Alitalia - quattro offerte per il salvataggio della compagnia. Di Maio : “Si scelga la più ambiziosa” : quattro offerte sul tavolo per il salvataggio di Alitalia. Fra queste si dovrà selezionare il quarto tassello che, insieme a Ferrovie dello Stato, il ministero dell'Economia e l'americana Delta, parteciperà alla nuova società che andrà ad acquisire la compagnia di bandiera. "Auspico che si scelga tra le offerte più ambiziose e non tra quelle più conservative", ha detto Luigi Di Maio, che sembra tendere dal lato del gruppo Toto in modo da ...

Alitalia - quattro offerte d'acquisto | Di Maio : "Scegliere subito" : Hanno espresso una proposta d'acquisto anche Atlantia, Claudio Lotito e il patron di Avianca, compagnia aerea colombiana

Alitalia - offerte da Atlantia - Toto - Lotito e Avianca. Di Maio : «Ferrovie scelga la più ambiziosa» : Alitalia, sono quattro le lettere inviate a Mediobanca, in qualità di advisor di Ferrovie dello Stato, per partecipare alla newco del vettore italiano. Anche il gruppo Toto si...