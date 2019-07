Alitalia | Di Maio | ' da Fs scelta autonoma su Atlantia | sarà rilancio vero' **

liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma, 16 lug. (AdnKronos) - "Io credo che ieri il passo in avanti che ha fatto il Consiglio d'amministrazione di Ferrovie dello Stato sia stato un passo autonomo: ha scelto. Ora noi entriamo in gioco come Mise perché seguiremo la scrittura del piano industriale, un piano che deve essere inc

matteorenzi : Quindi il gruppo Benetton gestirà Alitalia. Ottima scelta in termini di qualità del management e di solidità dell’i… - matteorenzi : I Benetton salveranno Alitalia e Di Maio. Alla faccia dei proclami populisti. Guardate questo video allucinante di… - Ettore_Rosato : Sapete cosa succederà ad #Alitalia grazie ad Atlantia? “Andrà a picco, farà precipitare gli aerei”: parole di Di Ma… -