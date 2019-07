Alitalia | Cda Ferrovie dello Stato sceglie Atlantia

Alitalia - il Cda Fs sceglie Atlantia per la cordata. Offerta a fine settembre : È Atlantia il partner con il quale le Ferrovie dello Stato faranno la discussione finale del piano industriale per il salvataggio di Alitalia . La scelta è stata fatta dal...

Alitalia - cda di Atlantia dà mandato a Castellucci di studiare il piano industriale e “gli interventi per un efficace rilancio” : Ora è ufficiale: Atlantia sta studiando il piano industriale di Alitalia in vista di un eventuale ingresso nel capitale della compagnia in amministrazione straordinaria. Intervento necessario perché Fs, che sarà primo azionista, possa presentare al ministero dello Sviluppo la propria offerta vincolante. Dopo il cda di giovedì il gruppo a cui fa capo Autostrade ha comunicato che, “preso atto dell’interesse della società controllata ...