Alimentare | Coldiretti | volano le esportazioni | traino per il Made in Italy

AgroAlimentare : Cdp - Coldiretti e Filiera Italia firmano protocollo d’intesa : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Cassa Depositi e Prestiti, Coldiretti e Filiera Italia hanno sottoscritto oggi a Milano un protocollo d’intesa finalizzato a favorire la ricerca e l’attuazione di soluzioni a sostegno della Filiera Agroalimentare Italiana, un settore strategico per l’economia nazionale e con importanti prospettive di sviluppo. L’intesa mira a fornire alle imprese del settore un supporto per lo ...

Industria - Coldiretti : vola l’Alimentare in controtendenza : In forte controtendenza rispetto all’andamento generale, l’alimentare fa segnare un forte balzo del 5,5% del fatturato, secondo in crescita solo a computer e elettronica, che attenua il flop registrato dall’Industria in generale: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al mese di aprile. “In un quadro preoccupante per l’economia generale si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un segnale ...

Alimentare - Coldiretti : produzione in controtendenza con +4 - 9% : In forte controtendenza rispetto all’andamento generale, l’Alimentare fa segnare un forte balzo del 4,9% della produzione che attenua il flop registrato dall’industria in generale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al mese di aprile. “In un quadro preoccupante per l’economia generale si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un segnale importante per un settore trainante del ...

Made in Italy - Coldiretti : invasione francese in Italia - dall’Alimentare alla moda : “L’ultimo colpo messo a segno dai francesi in Italia è stato l’acquisizione senza ostacoli de “La nuova Castelli”, il principale esportatore di Parmigiano Reggiano da parte della Lactalis ma negli ultimi anni i cugini d’Oltralpe hanno allungato le proprie mani senza freni su pezzi pregiati del Made in Italy, dall’alimentare alla moda, dalle banche all’energia fino alle telecomunicazioni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ...

Coldiretti : “Francia protezionista ma fa shopping in Italia” - dall’Alimentare alla moda : “La Francia pone ostacoli alla collaborazione di FCA con Renault ma continua a fare shopping senza freni di aziende e marchi in Italia“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento alle nuove condizioni poste dal Governo di Parigi all’alleanza nel settore auto proprio all’indomani del blitz della multinazionale francese Lactalis che ha acquisito in Italia “La nuova Castelli”, il principale esportatore di Parmigiano Reggiano, ed ...