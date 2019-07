Al via il nuovo hub di Poste | smista 250 mila pacchi al giorno

BlaBlaCar lancia un nuovo servizio dedicato ai viaggi in autobus. Si chiama BlaBlaBus : Il car pooling è una delle molteplici soluzioni di mobilità condivisa diffuse negli ultimi anni, e prevede la possibilità di condividere un mezzo di trasporto privato per consentire a più persone di raggiungere la propria destinazione. Questa soluzione è utilizzata soprattutto per viaggi più lunghi, consentendo a chi ne usufruisce di risparmiare sui costi condividendo le spese con più passeggeri. L’azienda francese BlaBlaCar è considerata ...

Quelli della Luna : al via su Rete4 il nuovo programma condotto da Giampiero Mughini : Giampiero Mughini La “nuova Rete4″ non ha alcuna intenzione di andare in vacanza. Dopo gli speciali in prime time di Fuori dal Coro, in occasione del cinquantennale dello sbarco sulla Luna, l’estate del canale diretto da Sebastiano Lombardi propone Quelli della Luna, un nuovo programma in quattro appuntamenti che vedrà come narratore d’eccezione Giampiero Mughini. Nel programma, la Luna sarà utilizzata come pretesto per ...

I Queen e Adam Lambert di nuovo insieme : ha preso il via il Rhapsody Tour : Ecco come è andata la prima data The post I Queen e Adam Lambert di nuovo insieme: ha preso il via il Rhapsody Tour appeared first on News Mtv Italia.

Upas - spoiler del 15 luglio : Filippo impegnato in un nuovo viaggio di lavoro : Le anticipazioni dell'episodio della soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole in onda lunedì 15 luglio alle ore 20:45 svelano che al centro delle trame ci sarà innanzitutto il personaggio di Patrizio. Quest'ultimo farà rientro nella città di Napoli dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dalla famiglia per seguire uno stage utile a migliorare l'esperienza culinaria. Beatrice (Marina Crialesi) si presenterà allo studio per informare Niko (Luca ...

In The Flash 6 cambia tutto per via di Nora? Dai nuovi costumi di Killer Frost e Barry ad un nuovo Capitano e Godspeed (Foto) : Succederà di tutto. Questa è l'idea che i fan si sono fatti su The Flash 6 e non sbagliavano alla luce dalle prime foto in arrivo dal set di Vancouver. Il cast è tornato al lavoro sul set per mettere insieme i primi episodi in vista del prossimo Comic-Con di San Diego e del lancio del primo trailer, almeno si spera, ma i curiosi hanno già mostrato sui social i primi scatti "spoiler" sulla nuova stagione. Quando ad ottobre The Flash 6 tornerà in ...

Nuovo Codice Strada : 120cc in autostrada/ Novità bici : via patente per uso cellulare : Nuovo Codice della Strada: tutte le Novità alla Camera per bici, moto elettriche, Strada scolastica e patente. Moto anche di 120 CC in AutoStrada

Emilia Romagna - il Pd rinvia di nuovo discussione sulla legge contro l’omofobia. Il M5s : “Fissare dibattito a fine luglio” : Più di cento persone all’anno, secondo i dati di Arcigay, subiscono abusi fisici e verbali a causa del loro orientamento sessuale. Eppure la discussione sulla legge contro l’omotransnegatività in Emilia Romagna continua ad essere rimandata. Il consiglio regionale ha rinviato per la seconda volta la discussione in aula del testo e questo significa che sarà molto difficile che la legge veda la luce visto che la legislatura terminerà a ...

Firenze. Nuovo semaforo tra via Toselli e via Veracini : In azione il Nuovo semaforo installato all’incrocio tra via Toselli e via Veracini. Una collocazione non casuale ma che rientra

Ho qualcosa di dirti : il nuovo programma con Enrica Bonaccorti - al via da settembre su Tv8 : Enrica Bonaccorti tornerà in tv in autunno con un programma quotidiano tutto suo.Tv8, infatti, ha deciso di affidare alla popolare conduttrice una nuova produzione originale che andrà in onda con l'inizio della nuova stagione televisiva.Il titolo del programma è Ho qualcosa da dirti. Con questa nuova trasmissione, quindi, Enrica Bonaccorti torna dopo tantissimi anni al timone di un programma quotidiano, come già anticipato. L'ultimo, quasi ...

Cuphead : l'espansione The Delicious Last Course è stata rinviata al 2020 e si mostra in un nuovo trailer : Cuphead: The Delicious Last Course è stato ufficialmente rinviato al 2020, segnala VG247.Studio MDHR ha annunciato un ritardo per l'espansione The Delicious Last Course di Cuphead e, secondo il team, questo rinvio garantirà che il DLC sarà "una grande esperienza" al momento dell'uscita."Mentre inizialmente abbiamo annunciato una data di uscita per il 2019 per l'espansione The Delicious Last Course, la nostra massima priorità è assicurarsi che ...

Al via il nuovo Parlamento Ue - Berlusconi il più anziano. Euroscettici girano spalle : Al via con polemica la nuova legislatura del Parlamento europeo dopo le elezioni europee del 26 maggio scorso. Un Parlamento con alcune novita' rispetto alla precedente legislatura, con il 39% di 'vecchi' eurodeputati ed il 61% di nuovi. Gli uomini rappresentano il 60% e le donne il 40%, la deputata piu' giovane ha 21 anni e' danese e del gruppo dei Verdi mentre il piu' anziano e' Silvio Berlusconi. Cambiano anche i gruppi politici: la lista ...

Nuovo attacco hacker via pec con l’esca di una finta fattura : Email di phishing (Getty Images) I ricercatori di sicurezza informatica di Eset hanno segnalato la presenza in Italia di un attacco hacker via pec (posta elettronica certificata). Questi messaggi contengono degli allegati in grado di infettare il sistema con una minaccia ransomware che lo renderebbe inutilizzabile in pochi minuti. I cibercriminali stanno diffondendo tramite pec delle finte fatture di aziende inesistenti. L’utente che si vede ...

Ponte Morandi - abbattuti resti struttura dopo l’evacuazione di 3.400 residenti. Salvini : “Prossimo anno nuovo viadotto” : È stato abbattuto alle 9.39 il Ponte Morandi. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 hanno fatto collassare la struttura ancora in piedi dopo il disastro dell’agosto 2018. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa, Elisabetta Trenta, ha assistito all’implosione ...