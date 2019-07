16 luglio 2019 | auguri di buon onomastico Carmine | Carmen | Carmelo e Carmela! IMMAGINI

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Oggi è 16! E’ d’obbligo fare glidia tutti coloro che si chiamano, Carmela,! Il nome di origine ebraica significa “orto di Dio” “giardino divino”. L’Ordine dei Carmelitani, uno dei più antichi nella storia della Chiesa, sebbene abbia il profeta Elia come suo patriarca e modello, non ha avuto un vero fondatore, ma ha un grande amore: il culto a Maria, onorata come Beata Vergine del monte, che si ricorda oggi. A corredo dell’articolo vi proponiamo una selezione delle più belle(gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare glidialle persone che portano il nome, Carmela: Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche.! Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro ...

VanityFairIt : «L’idea è stata di Victor, quando l'ho visto in ginocchio con l'anello sono scoppiato a piangere. Mi ha detto che p… - Mov5Stelle : 1162 nuovi agenti di Polizia penitenziaria saranno operativi dal 31 luglio, altri 1300 sono in via di assunzione. A… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Luglio: Il capo della Lega non vuole andare in Parlamento a spiegare l’affai… -