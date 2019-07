ZylTV va in streaming con Fortnite e raccoglie 9000 euro per il padre malato di cancro

laragnatelanews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Giovani che passano ore e ore davanti ai videogiochi… ma se lo si facesse a fin di bene? Ovviamente riguarda un caso sporadico di giocatori, ma sono stati individuati più utenti che hanno sfruttato la propria passione per i videogames a fin di bene. A quanto pare accade anche con, il gioco più chiacchierato del momento, quello che attira più giocatori, quello che incalana nelle proprie tasche soldi a dismisura. Così il giocatore, streamer canadese, ha iniziato a trasmettere le proprie partite disu Twitch perre fondi con cui poter aiutare ila pagare le proprie terapie contro il. A settembre 2018 alfu diagnosticato un tumore di terzo grado che ha poi toccato il fegato e i polmoni fino ad arrivare al grado 4. Secondo i medici senza chemioterapia le aspettative di vita non superano l’anno, mentre con le giuste cure potrà ...

