Yelena | la nonna social con la valigia in mano Le foto

Yelena Yerjova, è un arzillissima russa di 89 anni, la quale, nonostante la veneranda età è diventata virale sui proprio per le sue esperienze di viaggio incredibili in Vietnam, Germania, Turchia, Israele, Polonia e Repubblica Ceca solo con lo stretto necessario, e facendo tesoro di ogni prezioso incontro, luogo o momento vissuto in giro. Posted by Ekaterina Papina on Thursday, October 20, 2016 La sua storia è stata resa nota su Facebook da Ekaterina Papina, che l'ha incontrata proprio ...

