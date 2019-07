Wimbledon 2019 | Novak Djokovic il suo orologio firmato Seiko

Wimbledon 2019 - 7 cose che abbiamo imparato dalla finale più lunga di sempre : L’ETÀ CONTA, MA NON BISOGNA FARSI INFLUENZARENIENTE È IMPOSSIBILELE cose DA DIMENTICAREHA VINTO LO SPORTGIRA LA SITUAZIONE A TUO FAVOREQUELL’ANSIA DI MIRKAQUELLA LINEA SOTTILE SOTTILELa domanda nel pomeriggio di domenica è stata fatta decine di volte: «Stanno ancora giocando?». La risposta era sempre la stessa: «Sì, stanno ancora giocando». Sono andati avanti a giocare per quattro ore e cinquantasette minuti, la più lunga finale di sempre per il ...

Wimbledon 2019 : l’Italia si scopre specialista delle maratone. E Matteo Berrettini dà ottime garanzie per il futuro : Anche se il conto finale delle partite dell’Italia nel singolare maschile parla di 8 vittorie e 9 sconfitte, il bilancio dei nostri rappresentanti al torneo di Wimbledon 2019 è da considerare tutto sommato positivo. 8 vittorie e 9 sconfitte, dicevamo, esattamente come l’anno scorso, con la differenza che uno dei nostri rappresentanti è riuscito ad arrivare alla seconda settimana: Matteo Berrettini. Un’altra cosa che balza agli occhi è che gli ...

Wimbledon 2019 - la classe immortale di Roger Federer che ha sconfitto il tempo : A quasi 38 anni, Roger Federer è andato vicinissimo a trovare una vittoria che avrebbe avuto del leggendario a Wimbledon: quei due match point sull’8-7 non si sono, tuttavia, trasformati nel raggiungimento di quel nono successo ai Championships che lo avrebbero con ogni probabilità consegnato all’immortalità tennistica senza più alcun possibile dubbio. Eppure lo svizzero ha dimostrato, ancora una volta, quello di cui è capace: sono ...

Wimbledon 2019 - nel doppio femminile trionfo di Su-Wei Hsieh e Barbora Strycova : Uno strano destino quello della finale di doppio femminile a Wimbledon: rinviata da ieri ad oggi dopo la maratona di cinque ore della finale di doppio maschile, oggi è stata giocata tardissimo a causa del perdurare del match tra Novak Djokovic e Roger Federer, durato anch’esso cinque ore. In poco più di un’ora invece la tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh e la ceca Barbora Strycova, coppia numero tre del seeding, hanno la meglio sul ...

VIDEO Roger Federer - Wimbledon 2019 : “A 37 anni non è tutto finito. Ma cercherò di dimenticare questa finale” : E’ sfumato dopo una epica finale contro Novak Djokovic il sogno di Roger Federer di conquistare il nono titolo di Wimbledon della carriera. 38 anni da compiere il prossimo 8 agosto, l’elvetico rimpiange due match-point non capitalizzati nel corso del quinto e decisivo set sull’8-7 e 40-15. Dopo una maratona di 4 ore e 55 minuti (il più lungo atto conclusivo mai disputato nello Slam londinese), Federer non ha nascosto una enorme ...

Wimbledon 2019 : la testa - la determinazione e la freddezza di Novak Djokovic hanno prevalso sul talento di Roger Federer : Inevitabile avere ancora negli occhi la bellissima finale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Novak Djokovic e Roger Federer, durata 4 ore e 57 minuti, la più lunga nella storia del torneo. Al termine di questa partita romanzesca Djokovic ha alzato per la quinta volta il trofeo più prestigioso del mondo del tennis annullando due match point che probabilmente Roger Federer si sognerà di notte per tutta la vita. Prima cosa da ...

Wimbledon 2019 : nella finale più lunga Novak Djokovic doma Roger Federer per 13-12 al tie-break del quinto set : Al termine di una finale al cardiopalma, una delle più belle di sempre, durata 4 ore e 57 minuti, la più lunga della storia del singolare maschile di Wimbledon, Novak Djokovic ha battuto Roger Federer col punteggio di 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12. Nel quarto game è Djokovic il primo, a causa di un paio di distrazioni, a concedere una palla break che però lo svizzero manca sbagliando il dritto, nel game successivo Roger si aggrappa al servizio per ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 12-13(3) - il serbo vince i Championships per la quinta volta dopo un match epico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si conclude qui, dunque, una lunghissima DIRETTA LIVE di una Finale storica dell’edizione 2019 di Wimbledon. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un piacevole proseguimento di serata! E’ la Finale più lunga di sempre della storia di Wimbledon, e anche una delle più leggendarie! E con questo successo, inoltre, Djokovic nega a Federer il ritorno al numero 2 del mondo e si ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 12-12 - tie-break decisivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Djokovic, perde la misura del dritto Federer, che ha ora due servizi importantissimi per le sue speranze 1-3 Djokovic, il serbo con il dritto mantiene al momento il minibreak di vantaggio 1-2 Djokovic, Federer sbaglia la direzione e la misura della volée di dritto in uscita dal servizio. Nel frattempo superate 4 ore e 50 minuti: è la più lunga Finale della storia di Wimbledon. 1-1 Servizio ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 8-7 - break dello svizzero che serve per il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 break FEDERER CON IL PASSANTE INCROCIATO CON DJOKOVIC A RETE! Lo svizzero servirà per il match al cambio di campo dopo quattro ore e più di match! 30-40 PALLA break FEDERER: sbaglia il dritto lungolinea inteso come vincente in uscita dal servizio Djokovic, momento importantissimo della Finale 30-30 Perde la misura del dritto Djokovic, che ha così perso anche il vantaggio che si era ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 6-7 - si va ad oltranza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Trova il dritto vincente verso l’incrocio delle righe Djokovic 40-0 Non controlla il dritto Djokovic 30-0 Stessa storia per Federer da sinistra 15-0 Ace esterno di Federer, è il ventesimo 6-7 Djokovic, prima esterna per tenere ancora il servizio proprio allo scoccare delle quattro ore 40-15 Federer prende improvvisamente la via della rete, Djokovic è pronto e non perdona 30-15 ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 5-6 - fasi caldissime del match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le ultime due finali andate oltre il 5-5 sono state la Federer-Nadal del 2008 (9-7 al quinto per lo spagnolo) e la Federer-Roddick del 2009 (16-14 per lo svizzero). La situazione di dieci anni fa, però, non si può più ripetere a causa del regolamento che ora prevede il tie-break sul 12-12. 5-6 Djokovic, ancora un dritto incontrollabile per Federer, che ora tornerà a servire per il match. 3 ore ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7(5) 6-1 6-7(4) 6-4 1-2 - nessun break nel quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Djokovic, ancora una prima centrale molto efficace per il serbo che si salva Vantaggio Djokovic, ace centrale, è il nono per lui 40-40 Spettacolare rovescio lungolinea di Federer sul quale Djokovic non può arrivare 40-30 Non blocca la risposta in campo Federer 30-30 Prende lentamente campo Federer, indietreggia Djokovic che alla fine sul dritto conclusivo dello svizzero non riesce a ...