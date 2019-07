Warrior | su Sky Atlantic una serie action che porta la firma di Bruce Lee

Warrior - su Sky Atlantic la serie tv ideata da Bruce Lee diventa realtà : Erano i primi anni Settanta quando Bruce Lee sviluppò un soggetto per una serie tv: un racconto con al centro un fenomeno delle arti marziali del vecchio West. Di quell'idea, però, a lungo tempo non se ne fece nulla. Negli anni Duemila, la figlia Shannon prese in consegna l'archivio del padre e trovò quelle pagine, scritte a mano, con quel soggetto che, nell'era delle serie tv, non poteva non essere preso in considerazione. Nasce così ...

Warrior su Sky Atlantic dal 15 luglio - gli scritti di Bruce Lee in una serie tv sulle arti marziali : Il debutto di Warrior su Sky Atlantic è fissato per il 15 luglio alle 21:15. Questa serie tv in dieci episodi – già rinnovata per una seconda stagione – è un drama ricco d'azione creato da Jonathan Tropper e Justin Lin con la collaborazione di Shannon Lee. L'ispirazione è offerta da alcuni scritti del padre, Bruce Lee. Le vicende si svolgono nella San Francisco del 1878, dominata da violenza, sesso e individui moralmente ambigui. Il motore ...

Finals NBA - la serie Toronto Raptors-Golden State Warriors su Sky : Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA, che quest’anno propongono una sfida del tutto inedita, quella fra Toronto Raptors e Golden State Warriors. L’appuntamento è imperdibile anche per tanti appassionati italiani, pronti a “fare nottata” pur di vivere le emozioni di un evento così […] L'articolo Finals NBA, la serie Toronto Raptors-Golden State ...